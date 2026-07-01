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  4. Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона
Уимблдон
01 июля 2026, 21:26 | Обновлено 01 июля 2026, 21:42
1143
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Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона

Барбора выбила пятую ракетку мира в трех сетах и сыграет с Николой Бартунковой

01 июля 2026, 21:26 | Обновлено 01 июля 2026, 21:42
1143
8 Comments
Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 38) пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2026.

Во втором раунде чешка в трех сетах выбила пятую ракетку мира и чемпионку Ролан Гаррос этого года Мирру Андрееву, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Уимблдон-2026. 1/32 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Мирра Андреева [5] – 4:6, 7:5, 6:4

Это было пятое очное противостояние соперниц. Барбора во второй раз одолела Мирру.

В третьем круге Уимблдона Крейчикова встретится со своей соотечественницей Николой Бартунковой (Чехия, WTA 48).

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Барбора Крейчикова Мирра Андреева Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Очікувано, але від того не менш приємно. Щоправда Барбора, добра душа, за власної тотальної ігрової переваги весь час повертала Андрєєву в гру, через що те, що мало стати легкою прогулянкою, перетворилося на справжній трилер.
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+5
Хоч одна приємна новина
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+4
Цікаве було завершення поєдинку. Оленярка програла на своїй подачі. Психіка підвела, що після програшу вилилось у злісне жбурляння ракетки з задньої лінії до своєї лавки.
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+1
Чешка подавала на матч і з 40-0 та 6 матчпоінтів програла подачу. 
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0
Цікаво які @андони в лайках цьому не раді!!!
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0
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Сдается это был самый важный матч для Украины на этом турнире.
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-3
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