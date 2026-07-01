Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 38) пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2026.

Во втором раунде чешка в трех сетах выбила пятую ракетку мира и чемпионку Ролан Гаррос этого года Мирру Андрееву, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Уимблдон-2026. 1/32 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Мирра Андреева [5] – 4:6, 7:5, 6:4

Это было пятое очное противостояние соперниц. Барбора во второй раз одолела Мирру.

В третьем круге Уимблдона Крейчикова встретится со своей соотечественницей Николой Бартунковой (Чехия, WTA 48).