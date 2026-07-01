Выступление С. Уильямс в паре на Уимблдоне под вопросом. Что случилось?

Выступление легендарной американской теннисистки Серены Уильямс в парном разряде Уимблдона 2026 под вопросом из-за травмы колена.

Уильямс проиграла в матче 1/64 финала одиночного разряде австралийке Майе Джойнт (WTA 87) в трех сетах – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Американка должна выступить и в парном разряде травяного мейджора вместе с Винус Уильямс, куда сестры попали благодаря приглашению от организаторов соревнований.

По информации The Guardian, Серена не присутствовала на обязательной послематчевой пресс-конференции во вторник вечером (30 июня), которая, согласно правилам турниров Grand Slam, может привести к штрафу в размере до 50 000 долларов (46 500 фунтов стерлингов), если только она не «не может явиться по уважительным причинам».

В заявлении агент Уильямс, Джилл Смоллер, сообщила, что 44-летняя теннисистка была освобождена от общения с прессой из-за травмы колена, полученной во время первого сета. Во время матча не было никаких признаков того, что Серена получила травму, и степень ее травмы неизвестна, хотя ранее она уже пропускала встречи с прессой.