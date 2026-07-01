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Уимблдон
01 июля 2026, 15:39 | Обновлено 01 июля 2026, 15:45
178
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Выступление С. Уильямс в паре на Уимблдоне под вопросом. Что случилось?

Американка проиграла поединок одиночного разряда Майе Джойнт в трех сетах

01 июля 2026, 15:39 | Обновлено 01 июля 2026, 15:45
178
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Выступление С. Уильямс в паре на Уимблдоне под вопросом. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс
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Выступление легендарной американской теннисистки Серены Уильямс в парном разряде Уимблдона 2026 под вопросом из-за травмы колена.

Уильямс проиграла в матче 1/64 финала одиночного разряде австралийке Майе Джойнт (WTA 87) в трех сетах – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Американка должна выступить и в парном разряде травяного мейджора вместе с Винус Уильямс, куда сестры попали благодаря приглашению от организаторов соревнований.

По информации The Guardian, Серена не присутствовала на обязательной послематчевой пресс-конференции во вторник вечером (30 июня), которая, согласно правилам турниров Grand Slam, может привести к штрафу в размере до 50 000 долларов (46 500 фунтов стерлингов), если только она не «не может явиться по уважительным причинам».

В заявлении агент Уильямс, Джилл Смоллер, сообщила, что 44-летняя теннисистка была освобождена от общения с прессой из-за травмы колена, полученной во время первого сета. Во время матча не было никаких признаков того, что Серена получила травму, и степень ее травмы неизвестна, хотя ранее она уже пропускала встречи с прессой.

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Алина Грушко Источник: The Guardian
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Звісно травма, інше вона не могла програти ))
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