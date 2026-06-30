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Уимблдон
30 июня 2026, 23:57 | Обновлено 01 июля 2026, 00:33
552
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Серена Уияльмс проиграла в стартовом матче одиночного разряда Уимблдона

Серена уступила Майе Джойнт в трех сетах

30 июня 2026, 23:57 | Обновлено 01 июля 2026, 00:33
552
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Серена Уияльмс проиграла в стартовом матче одиночного разряда Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс
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44-летняя легендарная американская теннисистка Серена Уильямс завершила выступления в одиночном разряде Уимблдонского турнира 2026.

Уильямс проиграла австралийке Майе Джойнт (WTA 87) в трех сетах – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

Серена получила последнюю wild card в основную сетку. Американка выступит и в парном разряде травяного мейджора вместе с Винус Уильямс, куда сестры также попали благодаря приглашению от организаторов соревнований.

Последний одиночный матч Серена провела в сентября 2022 года, когда уступила Айле Томлянович в третьем раунде US Open.

Во втором круге Джойнт сыграет с Александрой Эалой.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Серена Уильямс [WC] – Майя Джойнт – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6

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Серена Уильямс Майя Джойнт Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Австралійка виграла на зарядженості і заганяла мамку по кутам. Далеко вона не пройде, 1-2 гри макс. Грати вміє, подача проглядається, але швидкі суперниці її затопчуть. А Сирена - як для першої гри за 4 роки то грала чудово, майстерність нікуди не поділась. Надіюсь, на USO вона вийде на рівень і здобуде декілька яскравих перемог!
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Австралійка руденька🔥
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