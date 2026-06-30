Серена Уияльмс проиграла в стартовом матче одиночного разряда Уимблдона

44-летняя легендарная американская теннисистка Серена Уильямс завершила выступления в одиночном разряде Уимблдонского турнира 2026.

Уильямс проиграла австралийке Майе Джойнт (WTA 87) в трех сетах – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

Серена получила последнюю wild card в основную сетку. Американка выступит и в парном разряде травяного мейджора вместе с Винус Уильямс, куда сестры также попали благодаря приглашению от организаторов соревнований.

Последний одиночный матч Серена провела в сентября 2022 года, когда уступила Айле Томлянович в третьем раунде US Open.

Во втором круге Джойнт сыграет с Александрой Эалой.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Серена Уильямс [WC] – Майя Джойнт – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6