Серена Уияльмс проиграла в стартовом матче одиночного разряда Уимблдона
Серена уступила Майе Джойнт в трех сетах
44-летняя легендарная американская теннисистка Серена Уильямс завершила выступления в одиночном разряде Уимблдонского турнира 2026.
Уильямс проиграла австралийке Майе Джойнт (WTA 87) в трех сетах – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.
Это была первая очная встреча соперниц.
Серена получила последнюю wild card в основную сетку. Американка выступит и в парном разряде травяного мейджора вместе с Винус Уильямс, куда сестры также попали благодаря приглашению от организаторов соревнований.
Последний одиночный матч Серена провела в сентября 2022 года, когда уступила Айле Томлянович в третьем раунде US Open.
Во втором круге Джойнт сыграет с Александрой Эалой.
Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала
Серена Уильямс [WC] – Майя Джойнт – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6
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