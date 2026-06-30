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Уимблдон
30 июня 2026, 21:32 |
513
2

Серена Уильямс – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2026

30 июня 2026, 21:32 |
513
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Серена Уильямс – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс
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30 июня на Уимблдоне-2026 состоится поединок между легендарной американской теннисисткой Сереной Уильямс и австралийкой Майей Джойнт (WTA 87).

Встреча теннисисток состоится третьим запуском на центральном корте после игры Блокс – Зверев. Ориентировочное время начала поединка – 21:15 по Киеву.

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Это будет это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Александрой Эалой, либо с Ренатой Сарасуа.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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