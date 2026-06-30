Серена Уильямс – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июня на Уимблдоне-2026 состоится поединок между легендарной американской теннисисткой Сереной Уильямс и австралийкой Майей Джойнт (WTA 87).

Встреча теннисисток состоится третьим запуском на центральном корте после игры Блокс – Зверев. Ориентировочное время начала поединка – 21:15 по Киеву.

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Это будет это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Александрой Эалой, либо с Ренатой Сарасуа.

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