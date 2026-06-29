11-й сеяный вылетел с Уимблдона-2026 в первом же раунде

12-й номер мирового рейтинга АТР Каспер Рууд завершил выступления на Уимблдоне-2026, на котором был посеян под 11-м номером.

В первом раунде норвежец в трех сетах потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача (АТР 96) за 2 часа и 5 минут.

Уимблдон-2026. 1/64 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [11] – Хуберт Хуркач (Польша) – 4:6, 2:6, 6:7 (7:9)

Это было пятое очное противостояние соперников. Хуркач во второй раз одолел Рууда.

Хуберт в седьмой раз выступате на Уимблдоне. Его лучшим результатом является стадия 1/2 финала в 2021 году.

Следующим соперником Хуркача будет победитель поединка Хамам Меджедович – Себастьян Офнер.

Рууд стал вторым сеяным теннисистом, который покинул Уимблдон. Ранее с травяного мейджора вылетел Андрей Рублев [12].

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine