11-й сеяный вылетел с Уимблдона-2026 в первом же раунде
Хуберт Хуркач нанес поражение Касперу Рууду и вышел в 1/32 финала травяного мейджора
12-й номер мирового рейтинга АТР Каспер Рууд завершил выступления на Уимблдоне-2026, на котором был посеян под 11-м номером.
В первом раунде норвежец в трех сетах потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача (АТР 96) за 2 часа и 5 минут.
Уимблдон-2026. 1/64 финала
Каспер Рууд (Норвегия) [11] – Хуберт Хуркач (Польша) – 4:6, 2:6, 6:7 (7:9)
Это было пятое очное противостояние соперников. Хуркач во второй раз одолел Рууда.
Хуберт в седьмой раз выступате на Уимблдоне. Его лучшим результатом является стадия 1/2 финала в 2021 году.
Следующим соперником Хуркача будет победитель поединка Хамам Меджедович – Себастьян Офнер.
Рууд стал вторым сеяным теннисистом, который покинул Уимблдон. Ранее с травяного мейджора вылетел Андрей Рублев [12].
Фото с матча
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