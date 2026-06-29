Первый вылет сеяного. Рублев проиграл 132-й ракетке на старте Уимблдона
«Нейтрал» проиграл такому же бесфлажному Сафиуллину в первом раунде мейджора
13-й номер мирового рейтинга АТР и 12-й сеяный Уимблдона-2026 Андрей Рублев завершил выступления на мейджоре в Великобритании.
В первом раунде «нейтрал» проиграл такому же бесфлажному Роману Сафиуллину (АТР 132) в пяти сетах за 3 часа и 58 минут.
Уимблдон-2026. 1/64 финала
Андрей Рублев [12] – Роман Сафиуллин [Q] – 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14)
На супертай-брейке пятой партии Рублев не реализовал два матчбола.
Рублев стал первым сеяным теннисистом, который вылетел с Уимблдонского турнира.
Сафиуллин во втором круге поборется с Ботиком ван де Зандсхульпом (Нидерланды, ATP 54).
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