Первый вылет сеяного. Рублев проиграл 132-й ракетке на старте Уимблдона

13-й номер мирового рейтинга АТР и 12-й сеяный Уимблдона-2026 Андрей Рублев завершил выступления на мейджоре в Великобритании.

В первом раунде «нейтрал» проиграл такому же бесфлажному Роману Сафиуллину (АТР 132) в пяти сетах за 3 часа и 58 минут.

Уимблдон-2026. 1/64 финала

Андрей Рублев [12] – Роман Сафиуллин [Q] – 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14)

На супертай-брейке пятой партии Рублев не реализовал два матчбола.

Рублев стал первым сеяным теннисистом, который вылетел с Уимблдонского турнира.

Сафиуллин во втором круге поборется с Ботиком ван де Зандсхульпом (Нидерланды, ATP 54).