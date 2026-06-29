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  4. Первый вылет сеяного. Рублев проиграл 132-й ракетке на старте Уимблдона
Уимблдон
29 июня 2026, 17:18 | Обновлено 29 июня 2026, 17:19
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Первый вылет сеяного. Рублев проиграл 132-й ракетке на старте Уимблдона

«Нейтрал» проиграл такому же бесфлажному Сафиуллину в первом раунде мейджора

29 июня 2026, 17:18 | Обновлено 29 июня 2026, 17:19
451
0
Первый вылет сеяного. Рублев проиграл 132-й ракетке на старте Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев
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13-й номер мирового рейтинга АТР и 12-й сеяный Уимблдона-2026 Андрей Рублев завершил выступления на мейджоре в Великобритании.

В первом раунде «нейтрал» проиграл такому же бесфлажному Роману Сафиуллину (АТР 132) в пяти сетах за 3 часа и 58 минут.

Уимблдон-2026. 1/64 финала

Андрей Рублев [12] – Роман Сафиуллин [Q] – 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14)

На супертай-брейке пятой партии Рублев не реализовал два матчбола.

Рублев стал первым сеяным теннисистом, который вылетел с Уимблдонского турнира.

Сафиуллин во втором круге поборется с Ботиком ван де Зандсхульпом (Нидерланды, ATP 54).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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