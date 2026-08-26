Свитолина и Монфис в борьбе. Определены пары 1/2 финала микста US Open
25 и 26 августа состоялись матчи 1/8 и 1/4 финала в смешанном парном разряде
В ночь с 25 на 26 августа завершились поединки 1/8 и 1/4 финала смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США 2026.
В полуфинал мейджора вышли следующие дуэты: Элина Свитолина / Гаэль Монфис, Белинда Бенчич / Флавио Коболли, Каролина Мухова / Якуб Меншик, Мирра Андреева / Андрей Рублев.
На старте соревнований Элина и Гаэль разгромили тандем Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада), а в четвертьфинале Свитолина и Монфис одержали непростую победу над первыми ракетками мира в парном разряде Катериной Синяковой (Чехия) и Генри Паттеном (Великобритания).
US Open 2026. Микст, 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Соболенко / Джокович [1] – Синякова / Паттен – 4:1, 2:4, 2:10
Свитолина / Монфис [WC] – Эала / Оже-Альяссим – 4:1, 4:1
Бенчич / Коболли [4] – Таунсенд / Зверев [WC] – 4:2, 4:2
С. Уильямс / Алькарас [WC] – Рутлифф / Гласспул [Q] – 5:3, 4:1
Нижняя часть сетки
Мухова / Меншик – Младенович / Аревало [LL] – 4:1, 2:4, 10:7
Наварро / Пол [WC] – Анисимова / Тьен [3] – 5:3, 4:2
Андреева / Рублев – Эррани / Вавассори [WC] – 1:4, 4:1, 11:9
Шнайдер / Рууд [WC] – Пегула / Фритц [2] – 4:2, 4:1
US Open 2026. Микст, 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Синякова / Паттен – Свитолина / Монфис [WC] – 4:5 (6:8), 5:4 (7:3), 8:10
Бенчич / Коболли [4] – С. Уильямс / Алькарас [WC] – 5:4 (7:4), 4:1
Нижняя часть сетки
Мухова / Меншик – Наварро / Пол [WC] – 4:1, 5:3
Андреева / Рублев – Шнайдер / Рууд [WC] – 4:1, 4:5 (9:11), 10:5
US Open 2026. Микст, пары 1/2 финала
Свитолина / Монфис [WC] – Бенчич / Коболли [4]
Мухова / Меншик – Андреева / Рублев
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