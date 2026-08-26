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US Open
26 августа 2026, 03:38 |
15
0

Свитолина и Монфис в борьбе. Определены пары 1/2 финала микста US Open

25 и 26 августа состоялись матчи 1/8 и 1/4 финала в смешанном парном разряде

26 августа 2026, 03:38 |
15
0
Свитолина и Монфис в борьбе. Определены пары 1/2 финала микста US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Гаэль Монфис
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В ночь с 25 на 26 августа завершились поединки 1/8 и 1/4 финала смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США 2026.

В полуфинал мейджора вышли следующие дуэты: Элина Свитолина / Гаэль Монфис, Белинда Бенчич / Флавио Коболли, Каролина Мухова / Якуб Меншик, Мирра Андреева / Андрей Рублев.

На старте соревнований Элина и Гаэль разгромили тандем Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада), а в четвертьфинале Свитолина и Монфис одержали непростую победу над первыми ракетками мира в парном разряде Катериной Синяковой (Чехия) и Генри Паттеном (Великобритания).

US Open 2026. Микст, 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Соболенко / Джокович [1] – Синякова / Паттен – 4:1, 2:4, 2:10
Свитолина / Монфис [WC] – Эала / Оже-Альяссим – 4:1, 4:1

Бенчич / Коболли [4] – Таунсенд / Зверев [WC] – 4:2, 4:2
С. Уильямс / Алькарас [WC] Рутлифф / Гласспул [Q] – 5:3, 4:1

Нижняя часть сетки

Мухова / Меншик Младенович / Аревало [LL] – 4:1, 2:4, 10:7
Наварро / Пол [WC] – Анисимова / Тьен [3] – 5:3, 4:2

Андреева / Рублев Эррани / Вавассори [WC] – 1:4, 4:1, 11:9
Шнайдер / Рууд [WC] – Пегула / Фритц [2] – 4:2, 4:1

US Open 2026. Микст, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Синякова / Паттен – Свитолина / Монфис [WC] – 4:5 (6:8), 5:4 (7:3), 8:10
Бенчич / Коболли [4] – С. Уильямс / Алькарас [WC] – 5:4 (7:4), 4:1

Нижняя часть сетки

Мухова / Меншик Наварро / Пол [WC] – 4:1, 5:3
Андреева / Рублев – Шнайдер / Рууд [WC] – 4:1, 4:5 (9:11), 10:5

US Open 2026. Микст, пары 1/2 финала

Свитолина / Монфис [WC] – Бенчич / Коболли [4]
Мухова / Меншик – Андреева / Рублев

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Ллойд Гласспул Кристина Младенович Сара Эррани Андреа Вавассори US Open 2026 Элина Свитолина Гаэль Монфис Арина Соболенко Новак Джокович Катерина Синякова Генри Паттен Александра Эала Феликс Оже-Альяссим Белинда Бенчич Флавио Коболли Андрос Таунсенд Александр Зверев Серена Уильямс Карлос Алькарас (теннисист) Эрин Рутлифф Каролина Мухова Якуб Меншик Марсело Аревало Эмма Наварро Томми Пол Аманда Анисимова Лернер Тьен Мирра Андреева Андрей Рублев Диана Шнайдер Каспер Рууд Джессика Пегула Тейлор Фритц
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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