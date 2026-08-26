Свитолина и Монфис в борьбе. Определены пары 1/2 финала микста US Open

В ночь с 25 на 26 августа завершились поединки 1/8 и 1/4 финала смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США 2026.

В полуфинал мейджора вышли следующие дуэты: Элина Свитолина / Гаэль Монфис, Белинда Бенчич / Флавио Коболли, Каролина Мухова / Якуб Меншик, Мирра Андреева / Андрей Рублев.

На старте соревнований Элина и Гаэль разгромили тандем Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада), а в четвертьфинале Свитолина и Монфис одержали непростую победу над первыми ракетками мира в парном разряде Катериной Синяковой (Чехия) и Генри Паттеном (Великобритания).

US Open 2026. Микст, 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Соболенко / Джокович [1] – Синякова / Паттен – 4:1, 2:4, 2:10

Свитолина / Монфис [WC] – Эала / Оже-Альяссим – 4:1, 4:1

Бенчич / Коболли [4] – Таунсенд / Зверев [WC] – 4:2, 4:2

С. Уильямс / Алькарас [WC] – Рутлифф / Гласспул [Q] – 5:3, 4:1

Нижняя часть сетки

Мухова / Меншик – Младенович / Аревало [LL] – 4:1, 2:4, 10:7

Наварро / Пол [WC] – Анисимова / Тьен [3] – 5:3, 4:2

Андреева / Рублев – Эррани / Вавассори [WC] – 1:4, 4:1, 11:9

Шнайдер / Рууд [WC] – Пегула / Фритц [2] – 4:2, 4:1

US Open 2026. Микст, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Синякова / Паттен – Свитолина / Монфис [WC] – 4:5 (6:8), 5:4 (7:3), 8:10

Бенчич / Коболли [4] – С. Уильямс / Алькарас [WC] – 5:4 (7:4), 4:1

Нижняя часть сетки

Мухова / Меншик – Наварро / Пол [WC] – 4:1, 5:3

Андреева / Рублев – Шнайдер / Рууд [WC] – 4:1, 4:5 (9:11), 10:5

US Open 2026. Микст, пары 1/2 финала

Свитолина / Монфис [WC] – Бенчич / Коболли [4]

Мухова / Меншик – Андреева / Рублев