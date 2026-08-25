Свитолина и Монфис с разгромом ворвались в 1/4 финала микста US Open 2026

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Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовали в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде Элина и Гаэль уверенно переиграли тандем Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада) за 40 минут.

US Open 2026. Микст. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 4:1, 4:1

Свитолина и Монфис вперввые играют в одной паре на официальных соревнованиях.

Следующими соперниками Элины и Гаэля будут победители противостояния Арина Соболенко / Новак Джокович – Катерина Синякова / Генри Паттен. Четвертьфиналый поединок состоится также 25 августа.

Sealed with a kiss 💋



Monfils and Svitolina hit the ground running with a dominant 4-1, 4-1 victory over Eala/Auger-Aliassime! pic.twitter.com/ukRFNAXBKQ — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

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