Свитолина и Монфис с разгромом ворвались в 1/4 финала микста US Open 2026
Элина и Гаэль переиграли Александру Эалу и Феликса Оже-Альяссима на старте мейджора
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовали в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде Элина и Гаэль уверенно переиграли тандем Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада) за 40 минут.
US Open 2026. Микст. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 4:1, 4:1
Свитолина и Монфис вперввые играют в одной паре на официальных соревнованиях.
Следующими соперниками Элины и Гаэля будут победители противостояния Арина Соболенко / Новак Джокович – Катерина Синякова / Генри Паттен. Четвертьфиналый поединок состоится также 25 августа.
Sealed with a kiss 💋— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
Monfils and Svitolina hit the ground running with a dominant 4-1, 4-1 victory over Eala/Auger-Aliassime! pic.twitter.com/ukRFNAXBKQ
Статистика матча
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А омонівку в разі чого прихлопнете?