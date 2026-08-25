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US Open
25 августа 2026, 17:52 | Обновлено 25 августа 2026, 18:06
1605
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Свитолина и Монфис с разгромом ворвались в 1/4 финала микста US Open 2026

Элина и Гаэль переиграли Александру Эалу и Феликса Оже-Альяссима на старте мейджора

25 августа 2026, 17:52 | Обновлено 25 августа 2026, 18:06
1605
9 Comments
Свитолина и Монфис с разгромом ворвались в 1/4 финала микста US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовали в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде Элина и Гаэль уверенно переиграли тандем Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада) за 40 минут.

US Open 2026. Микст. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 4:1, 4:1

Свитолина и Монфис вперввые играют в одной паре на официальных соревнованиях.

Следующими соперниками Элины и Гаэля будут победители противостояния Арина Соболенко / Новак Джокович – Катерина Синякова / Генри Паттен. Четвертьфиналый поединок состоится также 25 августа.

Статистика матча

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Элина Свитолина Гаэль Монфис Александра Эала Феликс Оже-Альяссим US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Молодці!) Вітаємо! Чесно кажучи, несподівано, але ж як приємно)
Успіхів далі!
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+4
ох Джокович і вибрав собі партнершу ... чи вона його...
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+3
Класний дебют!Так тримати й надалі!
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+2
Питання до обох: "Де ви були вісім років?"😃 Дійсно, хто заважав грати мікст. Воно й Еліні йшло б на користь (гра у сітки) і пара може б вийшла не гірша, ніж Еррані/Вавассорі.
А омонівку в разі чого прихлопнете?
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+1
З минулого року мікст на юсопені став більше виставковим турніром, але при цьому він справді, як на мене, є дуже важливим для Еліни перед одиночкою. По-перше, користь моральна (Еліна просто сяяла біля свого чоловіка, і біля сітки намагалася як могла , і подавала пристойно, і як шикарно тримала діагоналі проти канадця, а навіть при умовностям виставкого турніру, парних матчів , де пів корта закрито, саме в грі по діагоналі Еліна виглядала впевненіше за канадця, а він не остання людина в турі по потужності ударів) і користь тренувальна (погратися з подачами, що Еліна робила, трохи побігати на задній лінії проти швидких атак, намагатися з великим трудом грати біля сітки, приймати важку подачу (Оже гарний подаван)). А з урахуванням 40+ хвилин гри і парного формату , сили це не займає особливо. Тим паче далі парниці - це фініш.
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+1
Рахунок підкоригуйте. 4-1,4-1.
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0
Розгром - це перевага в один виграний гейм на чужій подачі? 
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Оце по-харківськи  Еліна поділилась з Монфісом тим живительним характером 
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-2
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