Соболенко, Джокович – аут. Известны соперники Свитолиной и Монфиса в QF USO

Украинка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис получили соперников в четвертьфинале смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

В 1/4 финала Свитолина и Монфис сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания), который в первом раунде с камбеком одолел первых сеяных Арину Соболенко и Новака Джоковича (Сербия).

US Open 2026. Микст. 1/8 финала

Арина Соболенко / Новак Джокович (Сербия) [1] – Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания) [Q] – 4:1, 2:4, [2:10]

Во второй партии Синякова и Паттен уступали 1:2 с брейком, но сумели вовремя вернуться в игру и на опыте завершить поединок победой.

Катерина и Генри стартовали на US Open с квалификации, где прошли дуэты Татьяна Мария / Валентен Вашеро и Пейтон Стернс / Кристиан Харрисон.

Синякова и Паттен – первые ракетки мира в женском и мужском парном разрядах соответственно.

Встреча Элины и Гаэля с Катериной и Генри состоится 25 августа после небольшого перерыва. Свитолина и Монфис стартовали на мейджоре с победы над Александрой Эалой и Феликсом Оже-Альяссимом.

Фото с матча (Синякова и Паттен)

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