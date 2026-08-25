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  4. Соболенко, Джокович – аут. Известны соперники Свитолиной и Монфиса в QF USO
US Open
25 августа 2026, 19:10 | Обновлено 25 августа 2026, 19:57
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Соболенко, Джокович – аут. Известны соперники Свитолиной и Монфиса в QF USO

Катерина Синякова и Генри Паттен с камбеком вышли в четвертьфинал микста US Open

25 августа 2026, 19:10 | Обновлено 25 августа 2026, 19:57
1267
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Соболенко, Джокович – аут. Известны соперники Свитолиной и Монфиса в QF USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова и Генри Паттен
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Украинка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис получили соперников в четвертьфинале смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

В 1/4 финала Свитолина и Монфис сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания), который в первом раунде с камбеком одолел первых сеяных Арину Соболенко и Новака Джоковича (Сербия).

US Open 2026. Микст. 1/8 финала

Арина Соболенко / Новак Джокович (Сербия) [1] – Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания) [Q] – 4:1, 2:4, [2:10]

Во второй партии Синякова и Паттен уступали 1:2 с брейком, но сумели вовремя вернуться в игру и на опыте завершить поединок победой.

Катерина и Генри стартовали на US Open с квалификации, где прошли дуэты Татьяна Мария / Валентен Вашеро и Пейтон Стернс / Кристиан Харрисон.

Синякова и Паттен – первые ракетки мира в женском и мужском парном разрядах соответственно.

Встреча Элины и Гаэля с Катериной и Генри состоится 25 августа после небольшого перерыва. Свитолина и Монфис стартовали на мейджоре с победы над Александрой Эалой и Феликсом Оже-Альяссимом.

Фото с матча (Синякова и Паттен)

Инфографика

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Катерина Синякова Генри Паттен Элина Свитолина Гаэль Монфис US Open 2026 Арина Соболенко Новак Джокович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Обійшлося, хоч після першого сету здавалося, що бульботварюки не  уникнути. Але Катя ще раз довела, що пару вона може грати хоч з деревом (хто до сьогодні чув про цього Паттена, підійміть, будь ласка, руку).
Тому якщо в КБДК випадуть чешки, до пари не можна доводити в жодному разі.
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+3
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Джоколенко и Сабакович обкакались 😂😂😂
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+2
оце добре - подвійно!
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+1
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