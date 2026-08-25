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US Open
25 августа 2026, 21:10 | Обновлено 25 августа 2026, 21:31
1870
15

Свитолина и Монфис выбили первых ракеток на пути в 1/2 финала US Open 2026!

Гаэль был в огне: Свитолина и Монфис одолели Синякову с Паттеном в четвертьфинале микста

25 августа 2026, 21:10 | Обновлено 25 августа 2026, 21:31
1870
15 Comments
Свитолина и Монфис выбили первых ракеток на пути в 1/2 финала US Open 2026!
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Гаэль Монфис
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Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, именитый француз Гаэль Монфис пробились в полуфинал смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

В четвертьфинале Свитолина и Монфис одержали непростую победу над первыми ракетками мира в парном разряде Катериной Синяковой (Чехия) и Генри Паттеном (Великобритания).

US Open 2026. Микст, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания) [Q] – 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), [10:8]

В первой партии Свитолина и Монфис отыграли три сет-поинта в шестом гейме благодаря трем мощным подачам Гаэля.

На тай-брейке первого сета Монфис совершил безумное спасение, невероятным образом достав мяч после смэша Паттена и переиграв Синякову, которая была у сетки.

На супертай-брейке Элина и Гаэль отыгрались со счета *4:6 и 7:8*.

Свитолина и Монфис проводят первые совместные соревнования на про-уровне. В полуфинале Элина и Гаэль сыграют с одним из четырех дуэтов: Белинда Бенчич / Флавио Коболли – Тейлор Таунсенд / Александр Зверев, Серена Уильямс / Карлос Алькарас – Эрин Рутлифф / Ллойд Гласспул.

И Свитолина, и Монфис во второй раз в карьере сыграют в 1/2 финала US Open. Гаэль добирался до этой стадии в одиночном разряде в 2016 году, а Элина – в 2019.

В первом раунде микста US Open Свитолина и Монфиса разгромили Александру Эалу и Феликса Оже-Альяссима, отдав всего два гейма.

Инфографика

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Элина Свитолина Гаэль Монфис Катерина Синякова Генри Паттен US Open 2026 выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 15
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Молодці, вибили одну з найсильніших парниць в жіночому тенісі, хоча супер тай-брейк був на тоненького
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+7
Ох якще драконилась Катька весь матч і під кінець роздраконилась до епогею (чесно, я пропустив саму причину). Але її треба розуміти - для Елі з Гаком це більше виставка, а для цих двох цей турнір - це їх робота, яка якісно впливає на їхній заробіток. Гаель прям навіть не хотів обводити Катьку, він її просто розбомбив. І взагалі грав сьогодні феноменально, Еліна багато де страчували, але теж видала гарні хайлайти. Але все-таки, коли топові парники не здатні обіграти гравців, які видно , що не парники й роблять багато тактичних промахів і намагаються тягнути все лише через індивідуальну, і коли топові парники на супертаї лупашать подвійні в усі важливі моменти - вибачте, це лише ваші проблеми, друзі.
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Опа з дебютантів й одразу у півфінал!Так тримати!
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+4
Отакої! Ще дві перемоги і по Шолому.
Ні, скажіть мені, де ж вони були вісім років!
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Ще б і Даша Шаргородська з подругами в чешок виграли б  .. був би знатний вечір )
(поки що 1-1 по сетам)
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+1
Ух ти! Ото дають! Молодці! 
Тримаєм кулачки)
Ответить
+1
Потужно почали, несподівано 
Ответить
+1
Ну що, тепер Монфіс ще десять років з жінкою пограє в міксті?
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0
А тренувалась Еліна Світоліна перед стартом міксту US Open — у багряно-золотій футболці ФК «Харків», Амбасадоркою якого Еліна є.
Хто не бачив — фотогалерея є в статті цього сайту
https://sport.ua/uk/news/901022-video-svitolina-ta-monfis
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0
Молодці! 
А хіба монфіс не закінчив кар'єру?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Круті) Але дуже близько 
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0
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