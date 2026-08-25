Свитолина и Монфис выбили первых ракеток на пути в 1/2 финала US Open 2026!

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, именитый француз Гаэль Монфис пробились в полуфинал смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

В четвертьфинале Свитолина и Монфис одержали непростую победу над первыми ракетками мира в парном разряде Катериной Синяковой (Чехия) и Генри Паттеном (Великобритания).

US Open 2026. Микст, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания) [Q] – 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), [10:8]

В первой партии Свитолина и Монфис отыграли три сет-поинта в шестом гейме благодаря трем мощным подачам Гаэля.

На тай-брейке первого сета Монфис совершил безумное спасение, невероятным образом достав мяч после смэша Паттена и переиграв Синякову, которая была у сетки.

На супертай-брейке Элина и Гаэль отыгрались со счета *4:6 и 7:8*.

Свитолина и Монфис проводят первые совместные соревнования на про-уровне. В полуфинале Элина и Гаэль сыграют с одним из четырех дуэтов: Белинда Бенчич / Флавио Коболли – Тейлор Таунсенд / Александр Зверев, Серена Уильямс / Карлос Алькарас – Эрин Рутлифф / Ллойд Гласспул.

И Свитолина, и Монфис во второй раз в карьере сыграют в 1/2 финала US Open. Гаэль добирался до этой стадии в одиночном разряде в 2016 году, а Элина – в 2019.

В первом раунде микста US Open Свитолина и Монфиса разгромили Александру Эалу и Феликса Оже-Альяссима, отдав всего два гейма.

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