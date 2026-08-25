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  4. ВИДЕО. Монфис совершил безумное спасение в четвертьфинале микста US Open
US Open
25 августа 2026, 20:35 |
1674
4

ВИДЕО. Монфис совершил безумное спасение в четвертьфинале микста US Open

Как Гаэль в 39 лет добежал и достал этот мяч остается загадкой...

25 августа 2026, 20:35 |
1674
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ВИДЕО. Монфис совершил безумное спасение в четвертьфинале микста US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина
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39-летний французский теннисист Гаэль Монфис оформил лучший виннер Открытого чемпионата США 2026, пускай мейджор официально еще и не стартовал.

25 августа Монфис в полуфинале микста US Open (играет вместе со своей женой Элиной Свитолной) против Генри Паттена и Катерины Синяковой совершил безумное спасение.

После смэша Паттена, хоть и не самого мощного, Гаэль каким-то чудом успел догнать мяч, перенаправил его на сторону соперников, а потом еще и переиграл Синякову, которая была у сетки.

Благодаря этому поинту Монфис и Свитолина сделали счет 2:2 на тай-брейке, а потом забрали его – 5:4 (8:6).

ВИДЕО. Монфис совершил безумное спасение в четвертьфинале микста US Open

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видео теннисные видеообзоры Элина Свитолина Гаэль Монфис Генри Паттен Катерина Синякова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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