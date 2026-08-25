ВИДЕО. Монфис совершил безумное спасение в четвертьфинале микста US Open
Как Гаэль в 39 лет добежал и достал этот мяч остается загадкой...
39-летний французский теннисист Гаэль Монфис оформил лучший виннер Открытого чемпионата США 2026, пускай мейджор официально еще и не стартовал.
25 августа Монфис в полуфинале микста US Open (играет вместе со своей женой Элиной Свитолной) против Генри Паттена и Катерины Синяковой совершил безумное спасение.
После смэша Паттена, хоть и не самого мощного, Гаэль каким-то чудом успел догнать мяч, перенаправил его на сторону соперников, а потом еще и переиграл Синякову, которая была у сетки.
Благодаря этому поинту Монфис и Свитолина сделали счет 2:2 на тай-брейке, а потом забрали его – 5:4 (8:6).
ВИДЕО. Монфис совершил безумное спасение в четвертьфинале микста US Open
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