Свитолина / Монфис – Синякова / Паттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала смешанного парного разряда US Open 2026
25 августа украинская тенниситка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис продолжат выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В четвертьфинале Свитолина и Монфис сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания). Встреча начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву на Arthur Ashe Stadium.
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Свитолина и Монфис проводят первый совместный официальный турнир.
В 1-м раунде Элина и Гаэль переиграли Александру Эалу и Феликса Оже-Альяссима, а Синякова и Паттен выбили Арину Соболенко с Новаком Джоковичем.
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