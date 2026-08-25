Свитолина / Монфис – Синякова / Паттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 августа украинская тенниситка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис продолжат выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В четвертьфинале Свитолина и Монфис сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания). Встреча начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву на Arthur Ashe Stadium.

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Свитолина и Монфис проводят первый совместный официальный турнир.

В 1-м раунде Элина и Гаэль переиграли Александру Эалу и Феликса Оже-Альяссима, а Синякова и Паттен выбили Арину Соболенко с Новаком Джоковичем.

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