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US Open
25 августа 2026, 19:35 | Обновлено 25 августа 2026, 20:00
1316
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Свитолина / Монфис – Синякова / Паттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала смешанного парного разряда US Open 2026

25 августа 2026, 19:35 | Обновлено 25 августа 2026, 20:00
1316
0
Свитолина / Монфис – Синякова / Паттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина
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25 августа украинская тенниситка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис продолжат выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В четвертьфинале Свитолина и Монфис сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания). Встреча начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву на Arthur Ashe Stadium.

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Свитолина и Монфис проводят первый совместный официальный турнир.

В 1-м раунде Элина и Гаэль переиграли Александру Эалу и Феликса Оже-Альяссима, а Синякова и Паттен выбили Арину Соболенко с Новаком Джоковичем.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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