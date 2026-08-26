Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без Уильямс и Алькараса. Известны соперники Свитолиной и Монфиса в SF USO
US Open
26 августа 2026, 01:00 | Обновлено 26 августа 2026, 01:25
379
1

Без Уильямс и Алькараса. Известны соперники Свитолиной и Монфиса в SF USO

Белинда Бенчич и Флавио Коболли обыграли Серену и Карлоса на пути к полуфиналу

26 августа 2026, 01:00 | Обновлено 26 августа 2026, 01:25
379
1 Comments
Без Уильямс и Алькараса. Известны соперники Свитолиной и Монфиса в SF USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич и Флавио Коболли
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис получили соперников в полуфинале смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

В 1/2 финала Элина и Гаэль сыграют против четвертых сеяных Белинды Бенчич (Швейцария) и Флавио Коболли (Италия).

Бенчич и Коболли в 1/4 финала выбили легендарную американку Серену Уильямс и испанца Карлоса Алькараса в двух сетах – 5:4 (7:4), 4:1.

Белинда и Флавио стартовали на мейджоре с уверенной победы над Тейлор Таунсенд (США) и Александром Зверевым (Германия). Матч завершился за 49 минут со счетом – 4:2, 4:2.

Алькарас и Уильямс успели одержать одну победу над Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Ллойдом Гласспулом (Великобритания). В первом сете американка и испанец проигрывали 1:3, но смогли сделать камбек, выиграв восемь с девяти следующих геймов. Матч завершился за 59 минут со счетом – 5:3, 4:1.

US Open 2026. Микст, 1/4 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) [4] – Серена Уильямс (США) / Карлос Алькарас (Испания) [WC] – 5:4 (7:4), 4:1.

Фотогалерея матча

Инфографика

По теме:
Гаэль МОНФИС: «Счастливая жена – счастливая жизнь»
Сачко успешно стартовал в квалификации US Open 2026
ФОТО ДНЯ. Поцелуй Свитолиной и Монфиса после выхода в полуфинал US Open
Элина Свитолина Гаэль Монфис US Open 2026 Карлос Алькарас (теннисист) Серена Уильямс Флавио Коболли Белинда Бенчич
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Опала и скамейка для Трубина. Почему у вратаря возникли проблемы в Бенфике
Футбол | 25 августа 2026, 13:13 11
Опала и скамейка для Трубина. Почему у вратаря возникли проблемы в Бенфике
Опала и скамейка для Трубина. Почему у вратаря возникли проблемы в Бенфике

Украинец потерял статус первого номера и вскоре может покинуть Лиссабон

Цыганков покидает Жирону. Известны подробности сделки
Футбол | 25 августа 2026, 03:55 31
Цыганков покидает Жирону. Известны подробности сделки
Цыганков покидает Жирону. Известны подробности сделки

Игрок перейдет в Аякс, контракт до 2030 года

Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после провала с Лидсом
Футбол | 25.08.2026, 08:47
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после провала с Лидсом
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после провала с Лидсом
Динамо и Пономаренко поставили точку в трансферном вопросе
Футбол | 25.08.2026, 20:02
Динамо и Пономаренко поставили точку в трансферном вопросе
Динамо и Пономаренко поставили точку в трансферном вопросе
Свитолина / Монфис – Эала / Оже-Альяссим. Старт на US Open. Видеообзор
Теннис | 25.08.2026, 19:25
Свитолина / Монфис – Эала / Оже-Альяссим. Старт на US Open. Видеообзор
Свитолина / Монфис – Эала / Оже-Альяссим. Старт на US Open. Видеообзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Карлос під Мудрика косить -на хєра так накачуватись, це ж теніс ?.. І навіть так - Сірена більше за нього, з неї настільки пре тестостерон, що навіть бров не залишилилось. У такій формі гавнораз не зможе 5ти сетові матчі витримувати. 
Ответить
0
Популярные новости
В Украине поставили точку в планах Усика
В Украине поставили точку в планах Усика
25.08.2026, 10:07 1
Бокс
Свитолина и Монфис выбили первых ракеток на пути в 1/2 финала US Open 2026!
Свитолина и Монфис выбили первых ракеток на пути в 1/2 финала US Open 2026!
25.08.2026, 21:10 34
Теннис
Алексей Гуцуляк готовится подписать крупный контракт, – источник
Алексей Гуцуляк готовится подписать крупный контракт, – источник
25.08.2026, 08:32 4
Футбол
Челси выбрал команду для Мудрика. Произошло непредвиденное, – источник
Челси выбрал команду для Мудрика. Произошло непредвиденное, – источник
24.08.2026, 08:32 5
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
25.08.2026, 07:37 6
Бокс
Месси – четвертый, Родри – третий. Обновлен рейтинг Золотого мяча
Месси – четвертый, Родри – третий. Обновлен рейтинг Золотого мяча
24.08.2026, 02:10 14
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
25.08.2026, 00:45 2
Бокс
Завершен первый раунд. Определены все участники 1/16 финала Кубка Украины
Завершен первый раунд. Определены все участники 1/16 финала Кубка Украины
24.08.2026, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем