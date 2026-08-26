Без Уильямс и Алькараса. Известны соперники Свитолиной и Монфиса в SF USO

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис получили соперников в полуфинале смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

В 1/2 финала Элина и Гаэль сыграют против четвертых сеяных Белинды Бенчич (Швейцария) и Флавио Коболли (Италия).

Бенчич и Коболли в 1/4 финала выбили легендарную американку Серену Уильямс и испанца Карлоса Алькараса в двух сетах – 5:4 (7:4), 4:1.

Белинда и Флавио стартовали на мейджоре с уверенной победы над Тейлор Таунсенд (США) и Александром Зверевым (Германия). Матч завершился за 49 минут со счетом – 4:2, 4:2.

Алькарас и Уильямс успели одержать одну победу над Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Ллойдом Гласспулом (Великобритания). В первом сете американка и испанец проигрывали 1:3, но смогли сделать камбек, выиграв восемь с девяти следующих геймов. Матч завершился за 59 минут со счетом – 5:3, 4:1.

US Open 2026. Микст, 1/4 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) [4] – Серена Уильямс (США) / Карлос Алькарас (Испания) [WC] – 5:4 (7:4), 4:1.

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