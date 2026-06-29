Победа Динамо, проход Канады на ЧМ, фиаско Украины в Лиге наций

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28 июня.

1. Тянули до последнего. Канада выбила ЮАР в плей-офф ЧМ-2026

Хозяева турнира шагают американскими полями к матчу в Хьюстоне

2. Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала

Сборная Канады минимально переиграла ЮАР благодаря голу Эуштакиу на 90+2-й минуте

3. Волевой спарринг. Динамо в Австрии обыграло польскую Вечисту

Киевляне продолжают готовиться к новому сезону

4A. Соболева стала чемпионкой грунтового турнира ITF W50 в Гданьске

Анастасия обыграла Джину Файстель в двух сетах и завоевала самый большой трофей в карьере

4B. Свитолина и Костюк – в элите. Как выглядит рейтинг WTA перед Уимблдоном

Элина занимает восьмое место, Марта – 13-е, третья ракетка Украины – Олейникова (53-я)

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов

Кабайел получил статус полноправного чемпиона WBC

5B. Джарон Эннис стал чемпионом мира, одержав победу в зрелищной битве

Пуэрто-риканец Ксандер Зайас капитулировал в седьмом раунде и потерял титулы WBA и WBO

6. Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали

Боришполец вступил в ряды Сил обороны

7A. Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций

«Сине-желтые» не сумели обыграть команду из Болгарии

7B. Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после второй недели?

«Сине-желтые» занимают 5-е место в турнирной таблице

8A. Сенсация в Шяуляе! Сборная Украины впервые за 20+ лет победила Литву

Команды провели товарищеский матч в рамках подготовки к играм квалификации ЧМ-2027

8B. Разгром и близкий матч. Женская сборная Украины U20 провела 2 игры с Литвой

Подготовка к чемпионату Европы продолжается

9. Уверенная победа Мерседеса. Состоялась гонка Формулы-1 в Австрии

Спокойная победа Расселла на Гран-при Австрии

10. Бриллиантовая лига. Дюплантис установил рекорд соревнований в Париже

Шведский прыгун с шестом взял планку на высоте 6,13 м