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29 июня 2026, 08:39 | Обновлено 29 июня 2026, 08:40
321
0

Победа Динамо, проход Канады на ЧМ, фиаско Украины в Лиге наций

Главные новости за 28 июня на Sport.ua

29 июня 2026, 08:39 | Обновлено 29 июня 2026, 08:40
321
0
Победа Динамо, проход Канады на ЧМ, фиаско Украины в Лиге наций
ФК Динамо
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28 июня.

1. Тянули до последнего. Канада выбила ЮАР в плей-офф ЧМ-2026
Хозяева турнира шагают американскими полями к матчу в Хьюстоне

2. Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сборная Канады минимально переиграла ЮАР благодаря голу Эуштакиу на 90+2-й минуте

3. Волевой спарринг. Динамо в Австрии обыграло польскую Вечисту
Киевляне продолжают готовиться к новому сезону

4A. Соболева стала чемпионкой грунтового турнира ITF W50 в Гданьске
Анастасия обыграла Джину Файстель в двух сетах и завоевала самый большой трофей в карьере

4B. Свитолина и Костюк – в элите. Как выглядит рейтинг WTA перед Уимблдоном
Элина занимает восьмое место, Марта – 13-е, третья ракетка Украины – Олейникова (53-я)

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
Кабайел получил статус полноправного чемпиона WBC

5B. Джарон Эннис стал чемпионом мира, одержав победу в зрелищной битве
Пуэрто-риканец Ксандер Зайас капитулировал в седьмом раунде и потерял титулы WBA и WBO

6. Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Боришполец вступил в ряды Сил обороны

7A. Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
«Сине-желтые» не сумели обыграть команду из Болгарии

7B. Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после второй недели?
«Сине-желтые» занимают 5-е место в турнирной таблице

8A. Сенсация в Шяуляе! Сборная Украины впервые за 20+ лет победила Литву
Команды провели товарищеский матч в рамках подготовки к играм квалификации ЧМ-2027

8B. Разгром и близкий матч. Женская сборная Украины U20 провела 2 игры с Литвой
Подготовка к чемпионату Европы продолжается

9. Уверенная победа Мерседеса. Состоялась гонка Формулы-1 в Австрии
Спокойная победа Расселла на Гран-при Австрии

10. Бриллиантовая лига. Дюплантис установил рекорд соревнований в Париже
Шведский прыгун с шестом взял планку на высоте 6,13 м

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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