Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волевой спарринг. Динамо в Австрии обыграло польскую Вечисту
Товарищеские матчи
Динамо Киев
28.06.2026 18:00 – FT 4 : 2
Вечиста Краков
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 20:31 | Обновлено 28 июня 2026, 20:36
889
12

Волевой спарринг. Динамо в Австрии обыграло польскую Вечисту

Киевляне продолжают готовиться к новому сезону

28 июня 2026, 20:31 | Обновлено 28 июня 2026, 20:36
889
12 Comments
Волевой спарринг. Динамо в Австрии обыграло польскую Вечисту
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» провело очередной спарринг на сборе в Австрии. Соперником команды Игоря Костюка стала польская «Вечиста».

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Вечиста» – 4:2

Голы: Пономаренко (30), Бражко (96, пенальти; 106), Герреро (111) – Фаертаг (52), Кристиансен (78)

Предупреждения: Лонвейк (5), Пономаренко (54), Бражко (84) – Пиазон (50), Донкор (104)

«Динамо» (1-2 тайм): Нещерет, Малыш, Кендзера, Михавко, Вивчаренко, Лонвейк, Пихаленок, Шапаренко, Шола, Редушко, Пономаренко.

«Динамо» (3-4 тайм): Ольховой, Коробов (Гусев, 91), Биловар, Тиаре, Дубинчак, Бражко, Рубчинский, Буяльский, Торрес (Герич, 91), Волошин, Герреро.

«Вечиста» (стартовый состав): Микулко, Данковски, Джерманович, Дуймович, Пестка, Вильяр, Пиазон, Майгор, Кнежевич, Семедо, Фаертаг

ДИНАМО КИЕВ – ВЕЧИСТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ВИДЕО. Быстрая комбинация. Как Герреро поставил точку в спарринге Динамо
Динамо – Вечиста Краков – 4:2. Дубль Бражко. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Бражко оформил дубль в 4-м тайме матча Динамо против клуба Вечиста
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Вечиста Краков отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
Футбол | 27 июня 2026, 19:27 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Волейбол | 28 июня 2026, 16:02 24
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций

«Сине-желтые» не сумели обыграть команду из Болгарии

Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Футбол | 28.06.2026, 07:20
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
Футбол | 27.06.2026, 21:09
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
Отец Нико Паса объяснил, почему сын отказался возвращаться в Реал
Футбол | 28.06.2026, 16:59
Отец Нико Паса объяснил, почему сын отказался возвращаться в Реал
Отец Нико Паса объяснил, почему сын отказался возвращаться в Реал
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Кротов сдуло 
Ответить
+12
Показать Скрыть 1 ответ
Ну виграли і добре. В таку спеку особливо не побігаєш
Ответить
+10
Досить інформативний спаринг з непростим суперником . Жара та навантаження звичайно заважали обом командам . Поляки дуже добре використовували високий пресинг і динамівцям було досить важко з під нього виходити . Але потрібно цей елемент відпрацювати до найменших дрібниць, бо в Єврокубках проти сильних суперників буде ще більше проблем. Та й над реалізацією потрібно працювати, було багато моментів, але дожали поляків тільки в кінці матчу . Сподобались дії Редушко в нападі , хлопець за манерою гри дещо схожий на Циганкова , але поки що без якісного удару та завершення гольового моменту , треба працювати. Центру поля також бракує зіграності , особливо при діях в обороні. 
Ответить
0
Герера - бомба! Рівень Мбапе!
Ответить
0
«Вершиныеврокубкив ще попереду»
Ответить
-9
що там , готуєтесь до підвищення проїзних тарифів?
уявляю , як києвські заздрять харків'янам , в яких весь громадський транспорт включно з метро безкоштовний вже чотири роки ;)
Ответить
-10
Я вже починаю хвилюватися за Алюміній 
Ответить
-11
не так важливий результат , як те що на фоні кризи в українсько-польських відносинах , сьогодні і поляки , і українці разом вболівали проти совєцьких нквсників
Ответить
-12
Показать Скрыть 1 ответ
зараз савєцкіє на товарняках видохнуться , на румунських студентів сил і не залишиться ;)
Ответить
-12
фк ПЕНамо
Вєчиста грала цікавіше, яскравіше і повністю домінувала , а намальований пенальті зламав гру
Ответить
-12
Популярные новости
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
27.06.2026, 08:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
26.06.2026, 19:16 71
Бокс
Динамо потеряло четырех игроков перед стартом в квалификации Лиги Европы
Динамо потеряло четырех игроков перед стартом в квалификации Лиги Европы
26.06.2026, 16:37 7
Футбол
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
27.06.2026, 10:00 9
Футбол
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
27.06.2026, 07:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем