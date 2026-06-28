Волевой спарринг. Динамо в Австрии обыграло польскую Вечисту
Киевляне продолжают готовиться к новому сезону
Киевское «Динамо» провело очередной спарринг на сборе в Австрии. Соперником команды Игоря Костюка стала польская «Вечиста».
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
«Динамо» – «Вечиста» – 4:2
Голы: Пономаренко (30), Бражко (96, пенальти; 106), Герреро (111) – Фаертаг (52), Кристиансен (78)
Предупреждения: Лонвейк (5), Пономаренко (54), Бражко (84) – Пиазон (50), Донкор (104)
«Динамо» (1-2 тайм): Нещерет, Малыш, Кендзера, Михавко, Вивчаренко, Лонвейк, Пихаленок, Шапаренко, Шола, Редушко, Пономаренко.
«Динамо» (3-4 тайм): Ольховой, Коробов (Гусев, 91), Биловар, Тиаре, Дубинчак, Бражко, Рубчинский, Буяльский, Торрес (Герич, 91), Волошин, Герреро.
«Вечиста» (стартовый состав): Микулко, Данковски, Джерманович, Дуймович, Пестка, Вильяр, Пиазон, Майгор, Кнежевич, Семедо, Фаертаг
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«Сине-желтые» не сумели обыграть команду из Болгарии
уявляю , як києвські заздрять харків'янам , в яких весь громадський транспорт включно з метро безкоштовний вже чотири роки ;)
Вєчиста грала цікавіше, яскравіше і повністю домінувала , а намальований пенальті зламав гру