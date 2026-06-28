Волевой спарринг. Динамо в Австрии обыграло польскую Вечисту

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Киевское «Динамо» провело очередной спарринг на сборе в Австрии. Соперником команды Игоря Костюка стала польская «Вечиста».

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