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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 15:56 | Обновлено 28 июня 2026, 15:58
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0

Динамо – Вечиста. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

28 июня 2026, 15:56 | Обновлено 28 июня 2026, 15:58
102
0
Динамо – Вечиста. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев
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В воскресенье, 28 июня, киевское «Динамо» проведет спарринг на сборе в Австрии. Соперником «бело-синих» станет польская «Вечиста». Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

Команда Игоря Костюка продолжает готовиться к поединкам первого раунда квалификации Лиги Европы против «Университати». Первое противостояние с румынами состоится уже через полторы недели. Ранее киевляне на сборе сыграли вничью с чешской «Славией» (1:1) и разгромили словацкую «Жилину» (5:1). «Вечиста» из Кракова в прошлом сезоне завоевала путевку в польскую Экстракляссу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Вечиста», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
28 июня 2026 -
18:00
Вечиста Краков
Победа Динамо 1.55 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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