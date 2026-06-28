Динамо Киев

В воскресенье, 28 июня, киевское «Динамо» проведет спарринг на сборе в Австрии. Соперником «бело-синих» станет польская «Вечиста». Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

Команда Игоря Костюка продолжает готовиться к поединкам первого раунда квалификации Лиги Европы против «Университати». Первое противостояние с румынами состоится уже через полторы недели. Ранее киевляне на сборе сыграли вничью с чешской «Славией» (1:1) и разгромили словацкую «Жилину» (5:1). «Вечиста» из Кракова в прошлом сезоне завоевала путевку в польскую Экстракляссу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Вечиста», за которой можно следить в украинской версии сайта.