Динамо – Вечиста Краков – 4:2. Дубль Бражко. Видео голов и обзор

Столичное Динамо провело очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

28 июня в 18:00 встречались Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши (4:2).

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Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.

Дубль оформил Владимир Бражко, также забили Матвей Пономаренко и Эдуардо Герреро.

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

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🔹 Товарищеский матч

28 июня 2026. Австрия. Формат: 4 тайма по 30 мин

Динамо Киев (Украина) – Вечиста Краков (Польша) – 4:2

Голы: Матвей Пономаренко, 30, Владимир Бражко, 96 (пен), 106, Эдуардо Герреро, 111 – Штефан Фейертаг, 52, Тобиас Кристенсен, 78

Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 30 мин

ГОЛ! 2:2. Владимир Бражко, 96 мин (пен) / ГОЛ! 3:2. Владимир Бражко, 106 мин

ГОЛ! 4:2. Эдуардо Герреро, 111 мин

Видеозапись матча