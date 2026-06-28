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Товарищеские матчи
Динамо Киев
28.06.2026 18:00 – FT 4 : 2
Вечиста Краков
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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 20:37 | Обновлено 28 июня 2026, 20:41
2168
0

Динамо – Вечиста Краков – 4:2. Дубль Бражко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Австрии

28 июня 2026, 20:37 | Обновлено 28 июня 2026, 20:41
2168
0
Динамо – Вечиста Краков – 4:2. Дубль Бражко. Видео голов и обзор
ФК Динамо
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Столичное Динамо провело очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

28 июня в 18:00 встречались Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши (4:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.

Дубль оформил Владимир Бражко, также забили Матвей Пономаренко и Эдуардо Герреро.

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

🔹 Товарищеский матч

28 июня 2026. Австрия. Формат: 4 тайма по 30 мин

Динамо Киев (Украина) – Вечиста Краков (Польша) – 4:2

Голы: Матвей Пономаренко, 30, Владимир Бражко, 96 (пен), 106, Эдуардо Герреро, 111 – Штефан Фейертаг, 52, Тобиас Кристенсен, 78

Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 30 мин

ГОЛ! 2:2. Владимир Бражко, 96 мин (пен) / ГОЛ! 3:2. Владимир Бражко, 106 мин

ГОЛ! 4:2. Эдуардо Герреро, 111 мин

Видеозапись матча

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Вечиста Краков видео голов и обзор Матвей Пономаренко Владимир Бражко пенальти Эдуардо Герреро
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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