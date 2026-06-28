Динамо – Вечиста Краков – 4:2. Дубль Бражко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Австрии
Столичное Динамо провело очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
28 июня в 18:00 встречались Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши (4:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.
Дубль оформил Владимир Бражко, также забили Матвей Пономаренко и Эдуардо Герреро.
Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.
Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).
🔹 Товарищеский матч
28 июня 2026. Австрия. Формат: 4 тайма по 30 мин
Динамо Киев (Украина) – Вечиста Краков (Польша) – 4:2
Голы: Матвей Пономаренко, 30, Владимир Бражко, 96 (пен), 106, Эдуардо Герреро, 111 – Штефан Фейертаг, 52, Тобиас Кристенсен, 78
Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 30 мин
ГОЛ! 2:2. Владимир Бражко, 96 мин (пен) / ГОЛ! 3:2. Владимир Бражко, 106 мин
ГОЛ! 4:2. Эдуардо Герреро, 111 мин
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На мундиале в США, Канаде и Мексики завершились все матчи группового этапа
Бывший игрок сборной Украины уверен, что канадцы без особых проблем выйдут в 18-ю чемпионата мира