Назван стартовый состав Динамо на контрольный матч с клубом Вечиста Краков

Назван стартовый состав киевского Динамо на третий контрольный матч на сборах в Австрии.

28 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.

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Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Киевская команда уже сыграла два спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1) и словацкой Жилины (5:1).

Стартовый состав Динамо на контрольный матч с клубом Вечиста Краков

Динамо: Нещерет, Малыш, Кендзера, Михавко, Вивчаренко, Лонвейк, Пихаленок, Шапаренко, Огундана, Редушко, Пономаренко

Запас: Суркис, Ольховый, Коробов, Биловар, Тиаре, Дубинчак, Бражко, Торрес, Буяльский, Рубчинский, Волошин, Герреро, Гусев, Дикий, Герич

Вечиста: Микулько, Данковски, Джерманович, Дуймович, Пестка, Вильяр, Пиазон, Майгорд, Кнежевич, Семеду, Файертаг

Запас: Стехний, Фила, Шимонович, Загродзки, Войтко, Донкор, Ледерман, Мрас, Кристенсен, Пусич, Паулиньо

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