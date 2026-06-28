Назван стартовый состав Динамо на контрольный матч с клубом Вечиста Краков
Товарищеский поединок пройдет 28 июня в 18:00 на сборах в Австрии
Назван стартовый состав киевского Динамо на третий контрольный матч на сборах в Австрии.
28 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.
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Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.
Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.
Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).
Киевская команда уже сыграла два спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1) и словацкой Жилины (5:1).
Стартовый состав Динамо на контрольный матч с клубом Вечиста Краков
Динамо: Нещерет, Малыш, Кендзера, Михавко, Вивчаренко, Лонвейк, Пихаленок, Шапаренко, Огундана, Редушко, Пономаренко
Запас: Суркис, Ольховый, Коробов, Биловар, Тиаре, Дубинчак, Бражко, Торрес, Буяльский, Рубчинский, Волошин, Герреро, Гусев, Дикий, Герич
Вечиста: Микулько, Данковски, Джерманович, Дуймович, Пестка, Вильяр, Пиазон, Майгорд, Кнежевич, Семеду, Файертаг
Запас: Стехний, Фила, Шимонович, Загродзки, Войтко, Донкор, Ледерман, Мрас, Кристенсен, Пусич, Паулиньо
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