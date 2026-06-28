Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стартовый состав Динамо на контрольный матч с клубом Вечиста Краков
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 16:51 | Обновлено 28 июня 2026, 17:38
1395
0

Назван стартовый состав Динамо на контрольный матч с клубом Вечиста Краков

Товарищеский поединок пройдет 28 июня в 18:00 на сборах в Австрии

28 июня 2026, 16:51 | Обновлено 28 июня 2026, 17:38
1395
0
Назван стартовый состав Динамо на контрольный матч с клубом Вечиста Краков
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Назван стартовый состав киевского Динамо на третий контрольный матч на сборах в Австрии.

28 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Киевская команда уже сыграла два спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1) и словацкой Жилины (5:1).

Стартовый состав Динамо на контрольный матч с клубом Вечиста Краков

Динамо: Нещерет, Малыш, Кендзера, Михавко, Вивчаренко, Лонвейк, Пихаленок, Шапаренко, Огундана, Редушко, Пономаренко

Запас: Суркис, Ольховый, Коробов, Биловар, Тиаре, Дубинчак, Бражко, Торрес, Буяльский, Рубчинский, Волошин, Герреро, Гусев, Дикий, Герич

Вечиста: Микулько, Данковски, Джерманович, Дуймович, Пестка, Вильяр, Пиазон, Майгорд, Кнежевич, Семеду, Файертаг

Запас: Стехний, Фила, Шимонович, Загродзки, Войтко, Донкор, Ледерман, Мрас, Кристенсен, Пусич, Паулиньо

Инфографика

По теме:
Динамо – Вечиста. Текстовая трансляция матча
Миколенко рассказал, чему его научил Луческу в Динамо
Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Вечиста Краков стартовые составы Игорь Костюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Футбол | 28 июня 2026, 08:20 4
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов

Дани Себальос покинул клуб

Гари НЕВИЛЛ: «Со сборной Англии происходит что-то очень плохое»
Футбол | 28 июня 2026, 13:23 6
Гари НЕВИЛЛ: «Со сборной Англии происходит что-то очень плохое»
Гари НЕВИЛЛ: «Со сборной Англии происходит что-то очень плохое»

Эксперт раскритиковал кадровые решения Томаса Тухеля

ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
Футбол | 27.06.2026, 21:09
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
3 по 3. Лучшие ассистенты чемпионата мира после группового этапа
Футбол | 28.06.2026, 15:13
3 по 3. Лучшие ассистенты чемпионата мира после группового этапа
3 по 3. Лучшие ассистенты чемпионата мира после группового этапа
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Бокс | 28.06.2026, 09:30
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
27.06.2026, 08:32
Бокс
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
27.06.2026, 06:32 4
Бокс
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
27.06.2026, 19:14 2
Футбол
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 23
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
27.06.2026, 08:00 5
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
27.06.2026, 07:32 9
Бокс
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
27.06.2026, 09:15 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем