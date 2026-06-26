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Динамо Киев
28.06.2026 18:00 - : -
Вечиста Краков
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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 12:12 | Обновлено 26 июня 2026, 12:16
557
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Динамо – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 июня в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

26 июня 2026, 12:12 | Обновлено 26 июня 2026, 12:16
557
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Динамо – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

28 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Киевская команда уже сыграла два спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1) и словацкой Жилины (5:1).

Динамо – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Вечиста Краков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Де в якому товарняку можна побачити румунів?
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