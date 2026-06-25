Готовясь к игре с Университатей, Динамо сыграет спарринг с румынским клубом
Соперником киевской команды 2 июля станет Рапид Бухарест
Киевское Динамо сообщило о еще одном спарринг-партнере на летних тренировочных сборах в Австрии.
Подопечные Игоря Костюка проведут контрольный матч против Рапида, который представляет Бухарест, столицу Румынии.
В прошлом сезоне Рапид занял 5-е место в чемпионате Румынии и до последнего боролся за попадание в еврокубки.
Поединок состоится в четверг, 2 июля, в 18:00 по киевскому времени (17:00 по местному).
Местом проведения встречи выбран HF-Stadion в австрийском Бад-Вимсбахе.
Динамо готовится к матчам квалификации Q1 Лиги Европы против клуба Университатя Клуж, которые пройдут 9 и 16 июля.
Киевская команда уже сыграла два спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1) и словацкой Жилины (5:1).
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