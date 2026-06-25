Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Готовясь к игре с Университатей, Динамо сыграет спарринг с румынским клубом
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 14:17 | Обновлено 25 июня 2026, 14:23
264
0

Готовясь к игре с Университатей, Динамо сыграет спарринг с румынским клубом

Соперником киевской команды 2 июля станет Рапид Бухарест

25 июня 2026, 14:17 | Обновлено 25 июня 2026, 14:23
264
0
Готовясь к игре с Университатей, Динамо сыграет спарринг с румынским клубом
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское Динамо сообщило о еще одном спарринг-партнере на летних тренировочных сборах в Австрии.

Подопечные Игоря Костюка проведут контрольный матч против Рапида, который представляет Бухарест, столицу Румынии.

В прошлом сезоне Рапид занял 5-е место в чемпионате Румынии и до последнего боролся за попадание в еврокубки.

Поединок состоится в четверг, 2 июля, в 18:00 по киевскому времени (17:00 по местному).

Местом проведения встречи выбран HF-Stadion в австрийском Бад-Вимсбахе.

Динамо готовится к матчам квалификации Q1 Лиги Европы против клуба Университатя Клуж, которые пройдут 9 и 16 июля.

Киевская команда уже сыграла два спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1) и словацкой Жилины (5:1).

По теме:
Кендзера обратился к болельщикам Динамо
КОСТЮК: «У Динамо в игре с Жилиной были ошибки при быстрых переходах»
Костюк объяснил, зачем Динамо подписало Кендзеру и Мунгенге
Динамо Киев Рапид Бухарест товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Университатя Клуж - Динамо Динамо - Университатя Клуж Лига Европы Университатя Клуж
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию
Футбол | 25 июня 2026, 06:02 8
Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию
Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию

Команда Коубека провалила чемпионат мира-2026

Нужнее не тут. Топ-9 игроков, которых сегодня украли с ЧМ пришельцы
Футбол | 25 июня 2026, 11:39 0
Нужнее не тут. Топ-9 игроков, которых сегодня украли с ЧМ пришельцы
Нужнее не тут. Топ-9 игроков, которых сегодня украли с ЧМ пришельцы

Бразильская ясновидящая предупреждала, а вы не поверили…

Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Футбол | 25.06.2026, 07:37
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Арда Туран принял предложение из Турции
Футбол | 25.06.2026, 08:15
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 25.06.2026, 06:19
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 140
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем