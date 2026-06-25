Готовясь к игре с Университатей, Динамо сыграет спарринг с румынским клубом

Киевское Динамо сообщило о еще одном спарринг-партнере на летних тренировочных сборах в Австрии.

Подопечные Игоря Костюка проведут контрольный матч против Рапида, который представляет Бухарест, столицу Румынии.

В прошлом сезоне Рапид занял 5-е место в чемпионате Румынии и до последнего боролся за попадание в еврокубки.

Поединок состоится в четверг, 2 июля, в 18:00 по киевскому времени (17:00 по местному).

Местом проведения встречи выбран HF-Stadion в австрийском Бад-Вимсбахе.

Динамо готовится к матчам квалификации Q1 Лиги Европы против клуба Университатя Клуж, которые пройдут 9 и 16 июля.

Киевская команда уже сыграла два спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1) и словацкой Жилины (5:1).