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  4. Свитолина и Костюк – в элите. Как выглядит рейтинг WTA перед Уимблдоном
WTA
29 июня 2026, 07:25 |
1513
0

Свитолина и Костюк – в элите. Как выглядит рейтинг WTA перед Уимблдоном

Элина занимает восьмое место, Марта – 13-е, третья ракетка Украины – Олейникова (53-я)

29 июня 2026, 07:25 |
1513
0
Свитолина и Костюк – в элите. Как выглядит рейтинг WTA перед Уимблдоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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29 июня женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг перед стартом Уимблдонского турнира 2026.

В топ-10 из украинок находится Элина Свитолина – восьмая ракетка мира. В элите из украинских теннисисток и Марта Костюк – 13-я ракетка.

Третья ракетка Украины – Александра Олейникова, которая располагается на 53-м месте. Рядом и Юлия Стародубцева – 55-я.

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская попадают в топ-70 лучших теннисисток планеты – 66-я и 67-я соответственно.

На Уимблдоне также выступит Дарья Снигур, которая начнет турнир на 77-й позиции.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 рейтинга WTА по итогам соревнований WTA 500 в Бад-Хомбурге и WTA 250 в Истборне, которые состоялись на прошлой неделе, произошло только два изменения.

Каролина Мухова – чемпионка Бад-Хомбурга – поднялась на девятое место. Виктория Мбоко опустилась на 10-ю строчку. Представительница Канады также пропустит травяной мейджор.

В Истборне трофей завоевала Мэдисон Киз – американка поднялась с 27-го на 22-е место.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Далее идут Елена Рыбакина, Ига Свентек, Джессика Пегула и Мирра Андреева. Свитолину от топ-5 отделяют Мирра Андреева и Коко Гауфф.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Элина Свитолина Марта Костюк Уимблдон-2026 Ангелина Калинина Даяна Ястремская Александра Олейникова Дарья Снигур Арина Соболенко Ига Свёнтек Елена Рыбакина Джессика Пегула Аманда Анисимова Мирра Андреева Коко Гауфф Каролина Мухова Виктория Мбоко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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