Свитолина и Костюк – в элите. Как выглядит рейтинг WTA перед Уимблдоном

29 июня женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг перед стартом Уимблдонского турнира 2026.

В топ-10 из украинок находится Элина Свитолина – восьмая ракетка мира. В элите из украинских теннисисток и Марта Костюк – 13-я ракетка.

Третья ракетка Украины – Александра Олейникова, которая располагается на 53-м месте. Рядом и Юлия Стародубцева – 55-я.

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская попадают в топ-70 лучших теннисисток планеты – 66-я и 67-я соответственно.

На Уимблдоне также выступит Дарья Снигур, которая начнет турнир на 77-й позиции.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 рейтинга WTА по итогам соревнований WTA 500 в Бад-Хомбурге и WTA 250 в Истборне, которые состоялись на прошлой неделе, произошло только два изменения.

Каролина Мухова – чемпионка Бад-Хомбурга – поднялась на девятое место. Виктория Мбоко опустилась на 10-ю строчку. Представительница Канады также пропустит травяной мейджор.

В Истборне трофей завоевала Мэдисон Киз – американка поднялась с 27-го на 22-е место.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Далее идут Елена Рыбакина, Ига Свентек, Джессика Пегула и Мирра Андреева. Свитолину от топ-5 отделяют Мирра Андреева и Коко Гауфф.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA