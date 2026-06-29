Свитолина и Костюк – в элите. Как выглядит рейтинг WTA перед Уимблдоном
Элина занимает восьмое место, Марта – 13-е, третья ракетка Украины – Олейникова (53-я)
29 июня женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг перед стартом Уимблдонского турнира 2026.
В топ-10 из украинок находится Элина Свитолина – восьмая ракетка мира. В элите из украинских теннисисток и Марта Костюк – 13-я ракетка.
Третья ракетка Украины – Александра Олейникова, которая располагается на 53-м месте. Рядом и Юлия Стародубцева – 55-я.
Ангелина Калинина и Даяна Ястремская попадают в топ-70 лучших теннисисток планеты – 66-я и 67-я соответственно.
На Уимблдоне также выступит Дарья Снигур, которая начнет турнир на 77-й позиции.
Украинки в рейтинге WTA
В топ-10 рейтинга WTА по итогам соревнований WTA 500 в Бад-Хомбурге и WTA 250 в Истборне, которые состоялись на прошлой неделе, произошло только два изменения.
Каролина Мухова – чемпионка Бад-Хомбурга – поднялась на девятое место. Виктория Мбоко опустилась на 10-ю строчку. Представительница Канады также пропустит травяной мейджор.
В Истборне трофей завоевала Мэдисон Киз – американка поднялась с 27-го на 22-е место.
Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Далее идут Елена Рыбакина, Ига Свентек, Джессика Пегула и Мирра Андреева. Свитолину от топ-5 отделяют Мирра Андреева и Коко Гауфф.
Топ-10 рейтинга WTA
Украинки в парном рейтинге WTA
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