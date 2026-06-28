Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тянули до последнего. Канада выбила ЮАР в плей-офф ЧМ-2026
Чемпионат мира
ЮАР
28.06.2026 22:00 – FT 0 : 1
Канада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
28 июня 2026, 23:59 | Обновлено 29 июня 2026, 00:44
1724
7

Тянули до последнего. Канада выбила ЮАР в плей-офф ЧМ-2026

Хозяева турнира шагают американскими полями к матчу в Хьюстоне

28 июня 2026, 23:59 | Обновлено 29 июня 2026, 00:44
1724
7 Comments
Тянули до последнего. Канада выбила ЮАР в плей-офф ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Проиграть в последнем туре группового этапа право на как минимум первый домашний матч плей-офф чемпионата мира, который к тому же проходит на территории твоей родной страны, — национальной сборной Канады вряд ли когда-нибудь простят такой поступок её же болельщики. Но случилось то, что случилось – команда Джесси Марша уступила Швейцарии первое место в группе B, в результате чего оказалась в Лос-Анджелесе на матче против команды, занявшей аналогичную позицию в группе A. А это, как известно, сборная Южно-Африканской Республики, для которой это также был первый плей-офф чемпионата мира.

На неизведанную ранее территорию таким образом попадали и команда Марша, и коллектив Хюгю Брооса, поэтому обе сборные не стремились особо рисковать в игре, в которой один мяч мог очень существенно повлиять на дальнейший ход событий. Поэтому футбол в этот вечер по европейскому времени был умеренно интересным зрелищем, ведь африканцы в основном прижимались к своим воротам, полагаясь на возможности своих быстрых игроков в контратаках. Но получалось так, что наибольшие проблемы для вратаря Канады Крепо создавали дальние удары от Апполлиса и Мокоэны, которые либо проходили очень близко к штангам, либо заканчивались спасениями голкипера.

Getty Images/Global Images Ukraine

Канадцы при этом тоже не особо порадовали разнообразием своих атак, но и без голевых моментов совсем не остались. В основном это были фланговые передачи на острие атаки и удары со второго этажа, но Уильямс или, в крайнем случае, защитники постоянно мешали мячу оказаться в сетке. Как это произошло, например, в лучшем моменте «кленовых листьев» в первом тайме незадолго до перерыва, когда навес с углового с левого фланга чудом не завершился голом кого-то из тройки Бомбито – Корнелиус – Бьюкенен.

А вот начало второго тайма некоторое время заставляло задуматься о том, что канадцы не так уж и уверенно чувствуют себя в этой игре. Множество ошибок и, в конечном итоге, возникновение двух моментов у ворот Крепо указывали нам на то, что ЮАР по-прежнему представляет скрытую опасность для соперников. Но всё же команда Марша справилась и заключительные минуты провела у чужой штрафной в поисках поводов не переводить эту игру в дополнительное время.

Getty Images/Global Images Ukraine

И все-таки Эуштакиу своим дальним ударом с отскока перед штрафной под левую штангу подарил праздник болельщикам «кленовых листьев». Далее их соперником станет одна из команд пары Нидерланды – Марокко.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

ЮАР – Канада – 0:1

Гол: Эуштакиу, 90+2

Предупреждение: Н. Салиба, 54, Сигур, 67

ЮАР: Уильямс – Модиба, Мбокази, Окон, Мудау – Ситоле, Мокоэна – Апполлис, Мофокенг (Мбата, 46), Масеко (Мореми, 86) – Макгопа (Рейнерс, 86).

Канада: Крепо – Ларея, Корнелиус, Бомбито (Де Фужероль, 59), Джонстон – Миллар (Шаффельбург, 71), Эуштакиу, Н. Салиба (Сигур, 59), Бьюкенен (А. Дэвис, 75) – Олувасеи (П. Дэвид, 73), Дж. Давид.

Арбитр: Жуан Педру да Силва Пиньейру (Вила-Нова-де-Фамаликан, Португалия).

Стадион: «SoFi Стэдиум» (Лос-Анджелес, США).

ЮАР - КАНАДА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

По теме:
ФОТО. Вывел в 1/8 финала ЧМ-2026. Назван лучший игрок матча ЮАР – Канада
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
ВИДЕО. Как Канада забила в ворота ЮАР на 90+2 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
сборная ЮАР по футболу сборная Канады по футболу отчеты ЧМ-2026 по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Футбол | 28 июня 2026, 08:02 0
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере

Тренер рассчитывает на Лонвейка

Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Футбол | 28 июня 2026, 07:10 8
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?

С 28 июня на мундиале начинаются матчи на выбывание, плей-офф стартует с 1/16 финала

ФОТО. Президент Южной Кореи требует расследования после вылета с ЧМ-2026
Футбол | 29.06.2026, 00:59
ФОТО. Президент Южной Кореи требует расследования после вылета с ЧМ-2026
ФОТО. Президент Южной Кореи требует расследования после вылета с ЧМ-2026
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Бокс | 28.06.2026, 09:52
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Волевой спарринг. Динамо в Австрии обыграло польскую Вечисту
Футбол | 28.06.2026, 20:31
Волевой спарринг. Динамо в Австрии обыграло польскую Вечисту
Волевой спарринг. Динамо в Австрии обыграло польскую Вечисту
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
По игре в целом  заслуженно, по ходу матча не так легко, все таки для обоих команд, это первый плейфф в ихней истории, и чувствовалось волнение 
Ответить
+5
За Канаду!! 
Ответить
+3
🇨🇦🎉🎉🥳🥳
Ответить
+1
Зіс іс догз 🙂
Ответить
0
эти клоуны продуют любому сопернику в 1/8
Ответить
-1
та ну вас в сраку. читаки. руины ставок
Ответить
-2
Ох не дают покоя этому лоху американские поля... А Канада молодцы, заслужено.
Ответить
-3
Популярные новости
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
27.06.2026, 10:00 9
Футбол
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Таблица ЧМ. Группа I: Франция – первая, уже известен соперник Норвегии
Таблица ЧМ. Группа I: Франция – первая, уже известен соперник Норвегии
27.06.2026, 00:12
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
27.06.2026, 06:32 4
Бокс
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 5
Футбол
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
27.06.2026, 07:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем