Тянули до последнего. Канада выбила ЮАР в плей-офф ЧМ-2026

Проиграть в последнем туре группового этапа право на как минимум первый домашний матч плей-офф чемпионата мира, который к тому же проходит на территории твоей родной страны, — национальной сборной Канады вряд ли когда-нибудь простят такой поступок её же болельщики. Но случилось то, что случилось – команда Джесси Марша уступила Швейцарии первое место в группе B, в результате чего оказалась в Лос-Анджелесе на матче против команды, занявшей аналогичную позицию в группе A. А это, как известно, сборная Южно-Африканской Республики, для которой это также был первый плей-офф чемпионата мира.

На неизведанную ранее территорию таким образом попадали и команда Марша, и коллектив Хюгю Брооса, поэтому обе сборные не стремились особо рисковать в игре, в которой один мяч мог очень существенно повлиять на дальнейший ход событий. Поэтому футбол в этот вечер по европейскому времени был умеренно интересным зрелищем, ведь африканцы в основном прижимались к своим воротам, полагаясь на возможности своих быстрых игроков в контратаках. Но получалось так, что наибольшие проблемы для вратаря Канады Крепо создавали дальние удары от Апполлиса и Мокоэны, которые либо проходили очень близко к штангам, либо заканчивались спасениями голкипера.

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Канадцы при этом тоже не особо порадовали разнообразием своих атак, но и без голевых моментов совсем не остались. В основном это были фланговые передачи на острие атаки и удары со второго этажа, но Уильямс или, в крайнем случае, защитники постоянно мешали мячу оказаться в сетке. Как это произошло, например, в лучшем моменте «кленовых листьев» в первом тайме незадолго до перерыва, когда навес с углового с левого фланга чудом не завершился голом кого-то из тройки Бомбито – Корнелиус – Бьюкенен.

А вот начало второго тайма некоторое время заставляло задуматься о том, что канадцы не так уж и уверенно чувствуют себя в этой игре. Множество ошибок и, в конечном итоге, возникновение двух моментов у ворот Крепо указывали нам на то, что ЮАР по-прежнему представляет скрытую опасность для соперников. Но всё же команда Марша справилась и заключительные минуты провела у чужой штрафной в поисках поводов не переводить эту игру в дополнительное время.

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И все-таки Эуштакиу своим дальним ударом с отскока перед штрафной под левую штангу подарил праздник болельщикам «кленовых листьев». Далее их соперником станет одна из команд пары Нидерланды – Марокко.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

ЮАР – Канада – 0:1

Гол: Эуштакиу, 90+2

Предупреждение: Н. Салиба, 54, Сигур, 67

ЮАР: Уильямс – Модиба, Мбокази, Окон, Мудау – Ситоле, Мокоэна – Апполлис, Мофокенг (Мбата, 46), Масеко (Мореми, 86) – Макгопа (Рейнерс, 86).

Канада: Крепо – Ларея, Корнелиус, Бомбито (Де Фужероль, 59), Джонстон – Миллар (Шаффельбург, 71), Эуштакиу, Н. Салиба (Сигур, 59), Бьюкенен (А. Дэвис, 75) – Олувасеи (П. Дэвид, 73), Дж. Давид.

Арбитр: Жуан Педру да Силва Пиньейру (Вила-Нова-де-Фамаликан, Португалия).

Стадион: «SoFi Стэдиум» (Лос-Анджелес, США).

ЮАР - КАНАДА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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