28 июня сборные Южной Африки и Канады провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу канадцев.

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Единственный гол на 90+2-й минуте забил Стивен Эуштакиу.

Канада в 1/8 финала мундиаля сыграет с победителем пары Нидерланды – Марокко.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 28 июня

Южная Африка – Канада – 0:1

Гол: Эуштакиу, 90+2

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Эуштакиу, 90+2 мин.