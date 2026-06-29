ЮАР – Канада – 0:1. Победный мяч на 90+2-й. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
28 июня сборные Южной Африки и Канады провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу канадцев.
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Единственный гол на 90+2-й минуте забил Стивен Эуштакиу.
Канада в 1/8 финала мундиаля сыграет с победителем пары Нидерланды – Марокко.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 28 июня
Южная Африка – Канада – 0:1
Гол: Эуштакиу, 90+2
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Эуштакиу, 90+2 мин.
События матча
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