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Чемпионат мира
ЮАР
28.06.2026 22:00 – FT 0 : 1
Канада
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Чемпионат мира
29 июня 2026, 00:32 | Обновлено 29 июня 2026, 00:39
1681
0

ЮАР – Канада – 0:1. Победный мяч на 90+2-й. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

29 июня 2026, 00:32 | Обновлено 29 июня 2026, 00:39
1681
0
ЮАР – Канада – 0:1. Победный мяч на 90+2-й. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июня сборные Южной Африки и Канады провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу канадцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Стивен Эуштакиу.

Канада в 1/8 финала мундиаля сыграет с победителем пары Нидерланды – Марокко.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 28 июня

Южная Африка – Канада – 0:1

Гол: Эуштакиу, 90+2

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Эуштакиу, 90+2 мин.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Стефен Эустакиу (Канада).
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сборная ЮАР по футболу сборная Канады по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Стивен Эуштакиу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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