Джесси МАРШ: «Они герои, заслужившие право бросить вызов гранду»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш поделился мыслями после драматичной победы над ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира (1:0). Автором единственного мяча стал Стивен Эуштакиу, который на 90+2-й минуте вывел сборную в следующий раунд.

В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем пары Нидерланды – Марокко, которые проведут свою дуэль 30 июня в 04:00.

«Мы знали, что игра моментами будет немного хаотичной, ведь они любят действовать на открытом пространстве, а в переходных фазах могут доставить сопернику массу проблем. Мы старались сохранять структуру и говорили себе, что постепенно прибавляем по ходу матча, усиливаемся за счет скамейки запасных и становимся сильнее, чтобы в какой-то момент их наказать.

У нас были моменты на протяжении всего матча, но нам не хватало эффективности в завершении. Затем мяч достался Стивену Эуштакиу, и я просто надеялся, что он пробьет в створ ворот и даст нам шанс. Он забил. Я не могу не думать о том, как тяжело вкалывали эти парни, об их характере. Они – канадские герои, именно это я и сказал им после матча. Теперь они канадские герои. Я очень рад за них.

Моиз Бомбито близок к своей оптимальной форме, но еще не готов на все 100%. Тем не менее, его игра в первом тайме была для меня выдающейся. Что касается Альфонсо Дэвиса – я с самого начала говорил, что он обладает высочайшим классом и даст команде импульс. И, конечно, соперники просто обязаны из-за него нервничать. Думаю, именно это он и сделал.

Теперь мы сможем больше поработать над его физическим состоянием и дать ему больше игрового времени в следующем матче. Но в конечном итоге боролась вся команда. Это была непростая игра, мы знали, что легко не будет. Мы понимали, что можем сыграть лучше, но должны были доказать это на деле – и в итоге мы это сделали.

Getty Images/Global Images Ukraine

Я сегодня лечу в Монтеррей на матч. Завтра буду на стадионе. Посмотрю, как там будут развиваться события, и позабочусь о том, чтобы наши парни хорошо восстановились и были готовы отдать все силы в игре против гранда. Возможно, это будет сборная Нидерландов, возможно – Марокко. Но именно этого я и хотел: показать, что они заслужили право бросить вызов топ-команде. И именно это мы и собираемся сделать.

Пожалуй, Стивен больше всех заслуживает такого момента. Поэтому я безумно рад за него, и думаю, что его родители откуда-то сверху смотрят на него и все это видели.

Именно Стивен – один из тех игроков в команде, который, на мой взгляд, является самым надежным. Он понимает, чего мы пытаемся достичь как коллектив. Мы много говорим о сохранении хладнокровия... Было приятно видеть, как в тот момент он просто думал о том, как правильно пробить по мячу, чтобы выжать максимум из этого шанса.

Тайминг этого гола означает, что победа получилась невероятно драматичной. Думаю, она произведет огромный эффект в Канаде и невероятно вдохновит людей.

Мы привыкли играть в Штатах. На самом деле мы проводим в Штатах больше матчей, чем в Канаде. Я чувствую, что это шанс, где мы ничего не теряем, поэтому мы собираемся выложиться на полную и сделать всё возможное, чтобы найти способ победить в 1/8 финала», – заявил Джесси.

Видеообзор матча: