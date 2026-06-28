Чемпионат мира. 1/16 финала.

ЮАР – Канада – 0:0

ЮАР: Уильямс – Модиба, Мбокази, Окон, Мудау – Ситоле, Мокоэна – Апполлис, Мофокенг, Масеко – Макгопа.

Запасные: Чейн, Госс, Матулуди, Ндамане, Кабини, Сибиси, Маханя, Кросс, Мбата, Адамс, Мореми, Фостер, Рейнерс, Себелебеле.

Канада: Крепо – Ларея, Корнелиус, Бомбито, Джонстон – Миллар, Эуштакиу, Н. Салиба, Бьюкенен – Олувасеи, Дж. Давид.

Запасные: Сент-Клер, Гудмэн, Джонс, Де Фужероль, Вотерман, А. Дэвис, Сигур, Шуаньер, Шаффельбург, Осорио, Ларин, Ахмед, П. Дэвид, Нельсон.

Арбитр: Жуан Педру да Силва Пиньейру (Вила-Нова-де-Фамаликан, Португалия).

Стадион: «SoFi Стэдиум» (Лос-Анджелес, США).

В воскресенье, 28-го июня, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся ЮАР и Канада. Матч пройдет в Арлингтоне, на поле стадиона «SoFi Стэдиум», начало в 22:00.

Хозяева турнира потеряли право домашнего поля в матче против Швейцарии – и это наибольшая проблема для них перед игрой против африканской сборной, которая с боями выходила из группы мимо Южной Кореи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЮАР – Канада, за которой можно следить в украинской версии сайта.