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Чемпионат мира
29 июня 2026, 00:15 | Обновлено 29 июня 2026, 00:50
916
0

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала

Сборная Канады минимально переиграла ЮАР благодаря голу Эуштакиу на 90+2-й минуте

29 июня 2026, 00:15 | Обновлено 29 июня 2026, 00:50
916
0
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Канады стала первым участником 1/8 финала чемпионата мира 2026.

28 июня канадцы минимально переиграли команду Южной Африки со счетом 1:0.

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Единственный гол на 90+2-й минуте забил Стивен Эуштакиу.

В 1/8 финала мундиаля Канада поборется либо с Нидерландами, либо с Марокко.

Канада вышла в плей-офф со второго места группы B. Канадцы набрали 4 очка: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), победа над Катаром (6:0), поражение Швейцарии (1:2).

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 28 июня

Южная Африка – Канада – 0:1

Гол: Эуштакиу, 90+2

Видеообзор матча

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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