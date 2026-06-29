Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сборная Канады минимально переиграла ЮАР благодаря голу Эуштакиу на 90+2-й минуте
Сборная Канады стала первым участником 1/8 финала чемпионата мира 2026.
28 июня канадцы минимально переиграли команду Южной Африки со счетом 1:0.
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Единственный гол на 90+2-й минуте забил Стивен Эуштакиу.
В 1/8 финала мундиаля Канада поборется либо с Нидерландами, либо с Марокко.
Канада вышла в плей-офф со второго места группы B. Канадцы набрали 4 очка: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), победа над Катаром (6:0), поражение Швейцарии (1:2).
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 28 июня
Южная Африка – Канада – 0:1
Гол: Эуштакиу, 90+2
Видеообзор матча
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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