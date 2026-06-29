Италия U-19 – Сербия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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​В Уэльсе продолжаются чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Вечером 29 июня пройдут матчи 1-го тура группы В.

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В 1-м туре сыграют: 18:00. Италия U-19 – Сербия U19, 22:00. Хорватия U-19 – Украина U-19.

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Сборная Украины U-19 стартует на Евро-2026 вечером 29 июня матчем против Хорватии U-19.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Испания (3 очка), Германия (3), Дания (0), Уэльс (0)

🔹 Группа B: Хорватия, Сербия, Италия, Украина

18:00. Италия U-19 – Сербия U-19 (Карнарвон. стадион The Oval)