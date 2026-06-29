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Италия U19
29.06.2026 18:00 – FT 2 : 0
Сербия U19
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29 июня 2026, 20:51 | Обновлено 29 июня 2026, 20:54
67
0

Италия U-19 – Сербия U-19 – 2:0. Как играли соперники Украины. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

29 июня 2026, 20:51 | Обновлено 29 июня 2026, 20:54
67
0
Италия U-19 – Сербия U-19 – 2:0. Как играли соперники Украины. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

В 1-м туре Италия U-19 переиграла Сербию U-19 (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы забили Маттия Либерали и Джамал Иддриссу.

29 июня в 22:00 сборная Украины U-19 сыграет против Хорватии U-19.

Чемпионат Европы 2026 U-19. Группа B. 1-й тур

29 июня 2026. Карнарвон (Уэльс), стадион The Oval

18:00. Италия U-19 – Сербия U-19 – 2:0

Голы: Маттия Либерали, 11 (пен), Джамал Иддриссу, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Jamal Iddrissou (Италия U19).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Mattia Liberali (Италия U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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