Италия U-19 – Сербия U-19 – 2:0. Как играли соперники Украины. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Европы 2026 U-19
В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).
В 1-м туре Италия U-19 переиграла Сербию U-19 (2:0).
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Голы забили Маттия Либерали и Джамал Иддриссу.
29 июня в 22:00 сборная Украины U-19 сыграет против Хорватии U-19.
Чемпионат Европы 2026 U-19. Группа B. 1-й тур
29 июня 2026. Карнарвон (Уэльс), стадион The Oval
18:00. Италия U-19 – Сербия U-19 – 2:0
Голы: Маттия Либерали, 11 (пен), Джамал Иддриссу, 76
Видео голов и обзор матча
События матча
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