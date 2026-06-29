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Полесье
29.06.2026 18:00 - : -
Университатя Крайова
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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 02:23 |
12
0

Полесье – Университатя Крайова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июня в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

29 июня 2026, 02:23 |
12
0
Полесье – Университатя Крайова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье. Руслан Ротань
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

29 июня в 18:00 встречаются Полесье Житомир и команда Университатя Крайова из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Университатя Крайова сыграет с киевским Динамо в квалификации Q1 Лиги Европы (9 и 16 июля)

Полесье – Университатя Крайова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Университатя Крайова Руслан Ротань
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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