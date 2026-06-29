Полесье – Университатя Крайова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июня в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
29 июня в 18:00 встречаются Полесье Житомир и команда Университатя Крайова из Румынии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ.
Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
Университатя Крайова сыграет с киевским Динамо в квалификации Q1 Лиги Европы (9 и 16 июля)
Полесье – Университатя Крайова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.
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