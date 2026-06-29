Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трех голов оказалось мало. Полесье в спарринге уступило чемпиону Румынии
Товарищеские матчи
Полесье
29.06.2026 18:00 – FT 3 : 4
Университатя Крайова
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 20:48 | Обновлено 29 июня 2026, 20:49
897
1

Трех голов оказалось мало. Полесье в спарринге уступило чемпиону Румынии

Поединок «Полесье» – «Университатя» Крайова завершился со счетом 3:4

29 июня 2026, 20:48 | Обновлено 29 июня 2026, 20:49
897
1 Comments
Трех голов оказалось мало. Полесье в спарринге уступило чемпиону Румынии
ФК Полесье
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В понедельник, 29 июня, команда Руслана Ротаня провела товарищеский матч с румынским клубом «Университатя» Крайова.

Соперник у «Полесья» был достаточно титулованным: чемпион Румынии (5), обладатель Кубка Румынии (9), обладатель Суперкубка Румынии (1).

Команды сыграли в формате – четыре тайма по 30 минут. По договоренности между клубами поединок прошел в закрытом режиме, без видеотрансляции.

Матч закончился со счетом 4:3 в пользу румынского клуба. Голами за «Полесье» отличились Линдон Эмерллаху, Александр Филиппов и Олег Федор.

Следующий контрольный матч «Полесье» проведет 2 июля. Соперником станет азербайджанский клуб «Сабах».

Товарищеский матч. Австрия. 29 июня

Полесье (Украина) – Университатя Крайова (Румыния) – 3:4

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер назначил тренера новой команды
БЕЗУС: «Больно осознавать, что Ворскла на грани исчезновения»
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового тренера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир Университатя Крайова Линдон Эмерллаху Александр Филиппов Олег Федор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Футбол | 29 июня 2026, 10:10 22
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ

Киевский клуб сообщил, что форвард сборной Украины продолжит карьеру в составе «бело-синих»

Футболист сборной Украины выехал из страны, чтобы найти клуб за границей
Футбол | 29 июня 2026, 13:22 9
Футболист сборной Украины выехал из страны, чтобы найти клуб за границей
Футболист сборной Украины выехал из страны, чтобы найти клуб за границей

Алексей Гуцуляк покинул житомирское «Полесье» и получит статус свободного агента

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Футбол | 29.06.2026, 00:15
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
Футбол | 29.06.2026, 19:04
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Футбол | 29.06.2026, 10:25
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ну от реальний рівень ротаньболу і це ж Університатя навіть в плей-офф ЛК в минулому році не вийшла.
Ответить
0
Популярные новости
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
27.06.2026, 19:14 2
Футбол
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 7
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
27.06.2026, 21:09 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем