Трех голов оказалось мало. Полесье в спарринге уступило чемпиону Румынии
Поединок «Полесье» – «Университатя» Крайова завершился со счетом 3:4
«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В понедельник, 29 июня, команда Руслана Ротаня провела товарищеский матч с румынским клубом «Университатя» Крайова.
Соперник у «Полесья» был достаточно титулованным: чемпион Румынии (5), обладатель Кубка Румынии (9), обладатель Суперкубка Румынии (1).
Команды сыграли в формате – четыре тайма по 30 минут. По договоренности между клубами поединок прошел в закрытом режиме, без видеотрансляции.
Матч закончился со счетом 4:3 в пользу румынского клуба. Голами за «Полесье» отличились Линдон Эмерллаху, Александр Филиппов и Олег Федор.
Следующий контрольный матч «Полесье» проведет 2 июля. Соперником станет азербайджанский клуб «Сабах».
Товарищеский матч. Австрия. 29 июня
Полесье (Украина) – Университатя Крайова (Румыния) – 3:4
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