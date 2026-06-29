Трех голов оказалось мало. Полесье в спарринге уступило чемпиону Румынии

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В понедельник, 29 июня, команда Руслана Ротаня провела товарищеский матч с румынским клубом «Университатя» Крайова.

Соперник у «Полесья» был достаточно титулованным: чемпион Румынии (5), обладатель Кубка Румынии (9), обладатель Суперкубка Румынии (1).

Команды сыграли в формате – четыре тайма по 30 минут. По договоренности между клубами поединок прошел в закрытом режиме, без видеотрансляции.

Матч закончился со счетом 4:3 в пользу румынского клуба. Голами за «Полесье» отличились Линдон Эмерллаху, Александр Филиппов и Олег Федор.

Следующий контрольный матч «Полесье» проведет 2 июля. Соперником станет азербайджанский клуб «Сабах».

Товарищеский матч. Австрия. 29 июня

Полесье (Украина) – Университатя Крайова (Румыния) – 3:4