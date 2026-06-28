Он вам не гольфист. Гарет Бэйл готов стать крупным топ-менеджером в футболе

С лета 2022 года про валлийского вингера Гарета Бэйла в Европе постепенно начали забывать. А когда в январе 2023-го он в составе американского «Лос-Анджелеса» решил завершить карьеру, то окончательно превратился в человека, который лишь эпизодически объявляется в ленте новостей авторитетных мировых агентств, так как в роли тренера в футболе свой дальнейший путь Бэйл так и не продолжил.

Для самых молодых поклонников футбола это может стать неожиданностью, но на самом деле было время, когда Гарет Бэйл являлся самым дорогим футболистом планеты. И не по каким-то мифическим рейтингам или оценочным суждениям различных источников, а сугубо по твердым финансовым фактам. В сентябре 2013 года «Реал» заплатил «Тоттенхэму» 101 миллион евро за Бэйла, переписав прежний трансферный рекорд Криштиану Роналду, который продержался четыре года. Рекорд валлийца продержался чуть меньше, но все равно целых три года Гарет оставался самым дорогим игроком мирового футбола по реально заплаченным за него деньгам.

Впрочем, после переезда в «Реал» в карьере Бэйла было всякое. С одной стороны он пять раз выигрывал Лигу чемпионов с «бланкос», в том числе и забивая в финалах, но с другой… Пожалуй, никто до сих пор не забыл легендарный флаг с надписью: «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке», после фотографирования с которым у Бэйла не раз возникали недопонимания с поклонниками «Реала», а персональные хейтеры называли Гарета не иначе как гольфистом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Бэйл и не скрывал свое увлечение гольфом, и когда валлиец наконец-то завершил карьеру футболиста, то многие подумали, что это станет началом новой спортивной истории для Гарета. Однако бывший лидер сборной Уэльса решил пойти иным путем, и теперь он вовсю готовится к тому, чтобы показать себя с наилучшей стороны в роли футбольного топ-менеджера.

В настоящий момент известно, что Гарет Бэйл наладил деловые связи с американской инвестиционной компанией и планирует вскоре пойти по пути, который ранее проложили другие экс-звезды футбола Дэвид Бекхэм, Златан Ибрагимович, Жерар Пике или Паоло Мальдини. Всего несколько месяцев назад в СМИ сообщалось, что Бэйл был близок к приобретению клуба английской Лиги 1 (третий дивизион тамошнего футбола – после Премьер-лиги и Чемпионшипа) «Плимут». Финансовую поддержку в этом экс-звезде «Реала» был готов обеспечить американский инвестиционный фонд, но в конечном итоге соглашение провалилось. Однако не провалилась идея Бэйла вскоре стать владельцем или ключевым лицом в одном из футбольных клубов с большой историей.

В идеале Бэйл подчеркивал, что хотел бы оказаться во главе «Кардифф Сити», представляющего одноименный валлийский город, являющийся родным для Гарета. Однако пока такой возможности у Бэйла нет, и он работает в других направлениях.

«Думал ли я об инвестициях в «Кардифф Сити»? Там я родился. Этот город мне очень дорог, это мой родной город», – говорил Бэйл.

Также Гарет признался, что решение стать топ-менеджером или владельцем одного из футбольных клубов пришло к нему достаточно давно: «У меня всегда была склонность к тому, чтобы пробовать что-то новое, разное. Я не был уверен, чем хочу заниматься после футбола. Все шутят, что я буду играть только в гольф, но я также пробовал себя в спортивном комментировании, рекламе и других областях».

Впрочем, реализовать задуманное до какого-то момента Бэйл просто не имел возможности, пока не познакомился с американским миллиардером и известным инвестором Джоном Шульманом. Тот в 2009 году создал компанию Juggernaut Capital, владельцем которой и является. Состояние Шульман сделал на том, что скупал мелкие и средние компании, когда те находились в «нижней точке», после чего проводил там ряд функциональных изменений и перепродавал в другие руки по значительно более дорогой цене, когда дела налаживались.

Бэйл познакомился с Шульманом, конечно же, во время игры в гольф, после чего открыл для себя совсем иные перспективы: «Многие экс-футболисты впоследствии становятся тренерами, менеджерами или руководителями молодежных академий. Но в последнее время вы могли заметить, что у многих людей более деловой склад ума. Меня это всегда завораживало, но у меня никогда не было такой возможности, пока я не встретил Джона».

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

В июне нынешнего года компания Шульмана объявила о начале сотрудничества с Бэйлом, для чего они запустили специальный инвестиционный фонд под названием Juggernaut Diversified Sports. Планируется, что общий объем инвестиций в какой-либо один или несколько спортивных проектов составит около 500 миллионов долларов. Шульман будет отвечать за финансовую сторону, а также за дальнейшее привлечение капитала, в то время как Бэйл сосредоточит свои усилия на «внутренней кухне» спорта, используя огромный личный опыт, а также связи с известными футбольными лицами.

На текущий момент Шульман заявлял, что считает очень перспективным направлением вложение денег в развитие женского футбола. Этот вид спорта американский инвестор назвал очень недооцененным и полагает, что вскоре ситуация кардинально изменится, что и позволит ему, в частности, лишь приумножить капитал.

Что касается Бэйла, то он больше сосредоточен на поиске мужского футбольного клуба. Партнеров не интересует вхождение в малой части прав в крупный проект вроде «Манчестер Юнайтед». Они сфокусированы на том, чтобы получить в распоряжение клуб целиком, где бы они могли реализовывать свои идеи и задачи.

«Мы оценим возможность приобретения нескольких клубов. Благодаря Гарету мы уже связались с несколькими из них», – заявил Шульман, а Бэйл лишь уточнил: «Это не будет команда вроде «Тоттенхэма», «Челси» или «Манчестер Юнайтед». Мы проводим исследование и пытаемся найти подходящий клуб, чтобы сфокусироваться на нем целиком».

Оказалось, что Шульман давно следит за карьерой Бэйла и считает того невероятной фигурой в истории современного футбола. При личном же общении американский инвестор отметил наличие отличных коммуникативных и предпринимательских навыков у Гарета.

«Лишь немногие в мире футбола добивались того, чего добился Гарет. Мы хорошие инвесторы, но нам не хватало менталитета, опыта, целеустремленности и уникального взгляда на вещи, как у такого игрока, как Бэйл. У этого парня есть все. То, что он мог делать на поле, я впоследствии видел и в зале заседаний, на деловых переговорах. Поэтому я могу только с энтузиазмом относиться к нашим проектам, которые будут реализованы в нужное время, в нужном месте и правильным образом», – подчеркнул Шульман.

Что ж, остается только дождаться и посмотреть, какой клуб Гарет Бэйл и его бизнес-партнер возьмут «под крыло» и удастся ли там валлийцу добиться таких же невероятных успехов и высот, каких он достигал на футбольном поле. Но, как ни странно, дальнейшие профессиональные вызовы Бэйла, как и ранее, связаны исключительно с футболом, но никак не с гольфом. Приоритеты с возрастом меняются?..