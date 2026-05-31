Хаверц стал 14-м футболистом с 2+ голами в финалах Лиги чемпионов

Нападающий лондонского Арсенала Кай Хаверц стал 14-м игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 2+ гола в финалах турнира.

Вспомним всех футболистов, отмечавшихся подобным достижением в ЛЧ.

Игроки с 2+ голами в финалах Лиги чемпионов

4 – Криштиану Роналду (Португалия), 6 финалов

3 – Гарет Бэйл (Уэльс), 4 финала

2 – Диего Милито (Аргентина), 1 финал

2 – Карл-Хайнц Ридле (Германия), 1 финал

2 – Кай Хаверц (Германия), 2 финала

2 – Дезире Дуэ (Франция), 2 финала

2 – Марио Манджукич (Хорватия), 2 финала

2 – Винисиус Жуниор (Бразилия), 2 финала

2 – Самуэль Это'о (Камерун), 3 финала

2 – Филиппо Индзаги (Италия), 3 финала

2 – Лионель Месси (Аргентина), 3 финала

2 – Рауль (Испания), 3 финала

2 – Даниэле Массаро (Италия), 4 финала

2 – Серхио Рамос (Испания), 4 финала

Кай Хаверц также стал первым немецким футболистом, забивавшим голы в двух финалах Лиги чемпионов.