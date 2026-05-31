Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаверц стал 14-м футболистом с 2+ голами в финалах Лиги чемпионов
Лига чемпионов
31 мая 2026, 10:56 |
126
0

Хаверц стал 14-м футболистом с 2+ голами в финалах Лиги чемпионов

Нападающий Арсенала также стал первым немецким игроком, забивавшим в двух финалах ЛЧ

31 мая 2026, 10:56 |
126
0
Хаверц стал 14-м футболистом с 2+ голами в финалах Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Нападающий лондонского Арсенала Кай Хаверц стал 14-м игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 2+ гола в финалах турнира.

Вспомним всех футболистов, отмечавшихся подобным достижением в ЛЧ.

Игроки с 2+ голами в финалах Лиги чемпионов

  • 4 – Криштиану Роналду (Португалия), 6 финалов
  • 3 – Гарет Бэйл (Уэльс), 4 финала
  • 2 – Диего Милито (Аргентина), 1 финал
  • 2 – Карл-Хайнц Ридле (Германия), 1 финал
  • 2 – Кай Хаверц (Германия), 2 финала
  • 2 – Дезире Дуэ (Франция), 2 финала
  • 2 – Марио Манджукич (Хорватия), 2 финала
  • 2 – Винисиус Жуниор (Бразилия), 2 финала
  • 2 – Самуэль Это'о (Камерун), 3 финала
  • 2 – Филиппо Индзаги (Италия), 3 финала
  • 2 – Лионель Месси (Аргентина), 3 финала
  • 2 – Рауль (Испания), 3 финала
  • 2 – Даниэле Массаро (Италия), 4 финала
  • 2 – Серхио Рамос (Испания), 4 финала

Кай Хаверц также стал первым немецким футболистом, забивавшим голы в двух финалах Лиги чемпионов.

По теме:
Жена Сафонова принесла на финал ЛЧ флаг рф из мусорных пакетов
ПСЖ пополнил список клубов, которые смогли защитить титул победителя КЕЧ/ЛЧ
Артета обратился к футболисту Арсенала, не забившему пенальти в финале ЛЧ
Лига чемпионов статистика ПСЖ - Арсенал Арсенал Лондон Кай Хаверц Криштиану Роналду Гарет Бэйл
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Бокс | 30 мая 2026, 23:20 0
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира

Состоялся чемпионский бой в полутяжелом весе

Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31 мая 2026, 08:23 9
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины

Романчук может пополнить состав киевского гранда

Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Хоккей | 30.05.2026, 19:59
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату
Футбол | 31.05.2026, 08:02
В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату
В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату
Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
Футбол | 31.05.2026, 10:12
Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
29.05.2026, 19:10 25
Теннис
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 14
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем