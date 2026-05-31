Лига чемпионов31 мая 2026, 10:56 |
Хаверц стал 14-м футболистом с 2+ голами в финалах Лиги чемпионов
Нападающий Арсенала также стал первым немецким игроком, забивавшим в двух финалах ЛЧ
Нападающий лондонского Арсенала Кай Хаверц стал 14-м игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 2+ гола в финалах турнира.
Вспомним всех футболистов, отмечавшихся подобным достижением в ЛЧ.
Игроки с 2+ голами в финалах Лиги чемпионов
- 4 – Криштиану Роналду (Португалия), 6 финалов
- 3 – Гарет Бэйл (Уэльс), 4 финала
- 2 – Диего Милито (Аргентина), 1 финал
- 2 – Карл-Хайнц Ридле (Германия), 1 финал
- 2 – Кай Хаверц (Германия), 2 финала
- 2 – Дезире Дуэ (Франция), 2 финала
- 2 – Марио Манджукич (Хорватия), 2 финала
- 2 – Винисиус Жуниор (Бразилия), 2 финала
- 2 – Самуэль Это'о (Камерун), 3 финала
- 2 – Филиппо Индзаги (Италия), 3 финала
- 2 – Лионель Месси (Аргентина), 3 финала
- 2 – Рауль (Испания), 3 финала
- 2 – Даниэле Массаро (Италия), 4 финала
- 2 – Серхио Рамос (Испания), 4 финала
Кай Хаверц также стал первым немецким футболистом, забивавшим голы в двух финалах Лиги чемпионов.
