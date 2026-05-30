Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаверц – третий в истории финалов ЛЧ, кто забивал за две разные команды
Лига чемпионов
30 мая 2026, 19:34 |
396
0

Хаверц – третий в истории финалов ЛЧ, кто забивал за две разные команды

Вспомним всех футболистов, отмечавшихся подобным достижением

30 мая 2026, 19:34 |
396
0
Хаверц – третий в истории финалов ЛЧ, кто забивал за две разные команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Немецкий нападающий лондонского Арсенала Кай Хаверц стал третьим игроком в истории финалов Лиги чемпионов, забивавшим в составе двух разных команд.

В активе немца голы в составе Челси в финале 2021 года против Манчестер Сити, а также в составе Арсенала в ворота ПСЖ в решающей игре в 2026 году.

Ранее подобными достижениями отмечались только Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал) и Марио Манджукич (Ювентус, Бавария).

Игроки, которые забивали в финалах Лиги чемпионов в составе двух разных команд

  • Кай Хаверц (Челси, Арсенал)
  • Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал)
  • Марио Манджукич (Ювентус, Бавария)
По теме:
Хаверц забил 5-й самый быстрый гол в финалах Лиги чемпионов
В Будапеште вспыхнула драка между фанами ПСЖ и Арсенала перед финалом ЛЧ
ПСЖ – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
статистика Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСЖ ПСЖ - Арсенал Кай Хаверц Челси Криштиану Роналду Марио Манджукич
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Футбол | 30 мая 2026, 10:01 8
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы

Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины

Мальдера объяснил, зачем пригласил Ярмоленко в сборную
Футбол | 30 мая 2026, 19:06 0
Мальдера объяснил, зачем пригласил Ярмоленко в сборную
Мальдера объяснил, зачем пригласил Ярмоленко в сборную

Итальянец рассчитывает на лидерские качества Андрея

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30.05.2026, 07:48
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота
Футбол | 30.05.2026, 14:35
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Футбол | 30.05.2026, 06:58
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 15
Футбол
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 27
Футбол
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
28.05.2026, 16:50 34
Теннис
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем