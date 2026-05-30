Хаверц – третий в истории финалов ЛЧ, кто забивал за две разные команды
Вспомним всех футболистов, отмечавшихся подобным достижением
Немецкий нападающий лондонского Арсенала Кай Хаверц стал третьим игроком в истории финалов Лиги чемпионов, забивавшим в составе двух разных команд.
В активе немца голы в составе Челси в финале 2021 года против Манчестер Сити, а также в составе Арсенала в ворота ПСЖ в решающей игре в 2026 году.
Ранее подобными достижениями отмечались только Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал) и Марио Манджукич (Ювентус, Бавария).
Игроки, которые забивали в финалах Лиги чемпионов в составе двух разных команд
- Кай Хаверц (Челси, Арсенал)
- Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал)
- Марио Манджукич (Ювентус, Бавария)
Kai Havertz is just the third player to score for two different teams in a Champions League final.— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 30, 2026
3 - Only three players have scored in a #UCLfinal for two different teams:— OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2026
