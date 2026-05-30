ВИДЕО. Ошибка в центре. Хаверц забил ПСЖ в финале Лиги чемпионов на 6-й мин
Арсенал быстро вышел вперед в решающем поединке главного еврокубка
Лондонский Арсенал быстро вышел вперед в финале Лиги чемпионов 2025/26 против ПСЖ.
На 6-й минуте ворота парижан поразил Кай Хаверц. Немец, который вышел играть центральным форвардом канониров, воспользовался ошибкой соперников в центре поля – Маркиньос неудачно выбил мяч, после чего Хаверц сразу же помчал реализовывать момент.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для Хаверца это четвертый гол в текущем сезоне Лиги чемпионов. Ранее Кай забивал в поединках против Кайрата, Байера и Спортинга.
ПСЖ и Арсенал начали решающий матч главного еврокубка 30 мая в 19:00 по Киеву на Пушкаш-Арена в Будапеште, столице Венгрии.
Лига чемпионов 2025/26. Финал, 30 мая
ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Хаверц, 6
❗️ ВИДЕО. Ошибка в центре. Хаверц забил ПСЖ в финале Лиги чемпионов на 6-й мин
Фото момента
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Организация больше не будет прислушиваться к мнению болельщиков при организации подобных боев
Элина встретится с Белиндой Бенчич, которая выбила Пейтон Стернс