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Испания
15 июня 2026, 13:19 |
774
0

Кукурелья стал 12-м самым дорогим приобретением в истории Реала

Вспомним самые дорогие трансферы футболистов в королевский клуб в истории

15 июня 2026, 13:19 |
774
0
Кукурелья стал 12-м самым дорогим приобретением в истории Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурель
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28-летний испанский защитник Марк Кукурелья стал 12-м самым дорогим приобретением в истории мадридского Реала.

За испанца королевский клуб заплатил Челси 55 млн евро.

По этому поводу вспомним футболистов, переходивших в состояние мадридцев за самые большие суммы.

Самые дорогие приобретения Реала в истории

127 млн ​​евро – Джуд Беллингем (из Боруссии Дортмунд, 2023/24)
120.8 млн евро – Эден Азар (из Челси, 2019/20)
101 млн евро – Гарет Бэйл (из Тоттенхэм Хотспур, 2013/14)
94 млн евро – Криштиану Роналду (из Манчестер Юнайтед, 2009/10)
80 млн евро – Орельен Чуамэни (из Монако, 2022/23)
77.5 млн евро – Зинедин Зидан (из Ювентуса, 2001/02)
75 млн евро – Хамес Родригес (из Монако, 2014/15)
67 млн ​​евро – Кака (из Милана, 2009/10)
63 млн евро – Лука Йович (из Айнтрахта, 2019/20)
62.5 млн евро – Дин Хейсен (из Борнмута, 2025/26)
60 млн евро – Луиш Фигу (из Барселоны, 2000/01)
55 млн евро – Марк Кукурелья (из Челси, 2026/27)

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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