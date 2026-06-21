Гарет БЭЙЛ: «Надеюсь, Моуриньо сможет успокоить игроков Реала»
Португалец старается понять каждого игрока
Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался по поводу возвращения Жозе Моуриньо на пост главного тренера «бланкос».
«Жозе, надеюсь, сможет успокоить команду и сплотить всех в одном направлении. Карло Анчелотти был просто великолепным тренером. Он понимает психологию и давление, связанное с этим. Но он также создает такие отношения, что ты чувствуешь: ему действительно не всё равно к тебе. Иногда игроки не выходят на поле, но он знает, как удержать их рядом с собой и сохранить их мотивацию.
В таком большом клубе, как «Реал», на самом деле не нужно много тренировать. Нужно управлять эго. Именно поэтому он был так успешен в крупнейших клубах.
Но у Моуринью тоже есть этот опыт. Он подталкивает тебя только для того, чтобы получить от тебя самое лучшее. Он пытается понять каждого игрока и найти то, что заставляет его работать на максимум. Иногда это может быть давление через СМИ, а иногда — просто поддержка и доброе слово.
Жозе уже работал в Мадриде, он понимает эту динамику и знает, как здесь всё устроено. Он уже составляет план, как заставить это работать», – сказал Бэйл.
Моуриньо работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Бэйл работал с ним в «Тоттенхэме» в сезоне 2020/21. Анчелотти возглавлял первую команду «Реала» в 2013–2015 и 2021–2025 годах.
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