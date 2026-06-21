Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарет БЭЙЛ: «Надеюсь, Моуриньо сможет успокоить игроков Реала»
Испания
21 июня 2026, 18:12 |
261
1

Гарет БЭЙЛ: «Надеюсь, Моуриньо сможет успокоить игроков Реала»

Португалец старается понять каждого игрока

21 июня 2026, 18:12 |
261
1 Comments
Гарет БЭЙЛ: «Надеюсь, Моуриньо сможет успокоить игроков Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бэйл и Моуриньо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался по поводу возвращения Жозе Моуриньо на пост главного тренера «бланкос».

«Жозе, надеюсь, сможет успокоить команду и сплотить всех в одном направлении. Карло Анчелотти был просто великолепным тренером. Он понимает психологию и давление, связанное с этим. Но он также создает такие отношения, что ты чувствуешь: ему действительно не всё равно к тебе. Иногда игроки не выходят на поле, но он знает, как удержать их рядом с собой и сохранить их мотивацию.

В таком большом клубе, как «Реал», на самом деле не нужно много тренировать. Нужно управлять эго. Именно поэтому он был так успешен в крупнейших клубах.

Но у Моуринью тоже есть этот опыт. Он подталкивает тебя только для того, чтобы получить от тебя самое лучшее. Он пытается понять каждого игрока и найти то, что заставляет его работать на максимум. Иногда это может быть давление через СМИ, а иногда — просто поддержка и доброе слово.

Жозе уже работал в Мадриде, он понимает эту динамику и знает, как здесь всё устроено. Он уже составляет план, как заставить это работать», – сказал Бэйл.

Моуриньо работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Бэйл работал с ним в «Тоттенхэме» в сезоне 2020/21. Анчелотти возглавлял первую команду «Реала» в 2013–2015 и 2021–2025 годах.

По теме:
Итальянский журналист раскрыл детали предложения из Испании по Довбику
Реал все же попытается купить Олисе после ЧМ-2026. Бавария – против
Наполи хочет продать Лукаку, чтобы приобрести Серлота
Гарет Бэйл Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Де Дзерби хочет переманить в Тоттенхэм звезду Ливерпуля
Футбол | 21 июня 2026, 16:08 1
Де Дзерби хочет переманить в Тоттенхэм звезду Ливерпуля
Де Дзерби хочет переманить в Тоттенхэм звезду Ливерпуля

Коди Гакпо предложат ключевую роль в проекте

Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Футбол | 20 июня 2026, 23:15 4
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры

Киевский клуб находится в поисках правого защитника

Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Теннис | 20.06.2026, 20:37
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
Футбол | 21.06.2026, 15:26
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Футбол | 20.06.2026, 19:41
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну прийшов зірковий тренер який зможе заставити гравців його послухати, принаймні так багато хто думає)
Ответить
0
Популярные новости
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 34
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 2
Бокс
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
21.06.2026, 11:12 57
Волейбол
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 27
Футбол
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем