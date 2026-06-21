Гарет БЭЙЛ: «Надеюсь, Моуриньо сможет успокоить игроков Реала»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался по поводу возвращения Жозе Моуриньо на пост главного тренера «бланкос».

«Жозе, надеюсь, сможет успокоить команду и сплотить всех в одном направлении. Карло Анчелотти был просто великолепным тренером. Он понимает психологию и давление, связанное с этим. Но он также создает такие отношения, что ты чувствуешь: ему действительно не всё равно к тебе. Иногда игроки не выходят на поле, но он знает, как удержать их рядом с собой и сохранить их мотивацию.

В таком большом клубе, как «Реал», на самом деле не нужно много тренировать. Нужно управлять эго. Именно поэтому он был так успешен в крупнейших клубах.

Но у Моуринью тоже есть этот опыт. Он подталкивает тебя только для того, чтобы получить от тебя самое лучшее. Он пытается понять каждого игрока и найти то, что заставляет его работать на максимум. Иногда это может быть давление через СМИ, а иногда — просто поддержка и доброе слово.

Жозе уже работал в Мадриде, он понимает эту динамику и знает, как здесь всё устроено. Он уже составляет план, как заставить это работать», – сказал Бэйл.