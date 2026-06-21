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Испания
21 июня 2026, 17:12 | Обновлено 21 июня 2026, 17:52
295
0

Реал все же попытается купить Олисе после ЧМ-2026. Бавария – против

Переговоры начнутся через 2–3 недели

21 июня 2026, 17:12 | Обновлено 21 июня 2026, 17:52
295
0
Реал все же попытается купить Олисе после ЧМ-2026. Бавария – против
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Мадридский «Реал», несмотря на публичное опровержение планов по приобретению 24-летнего вингера «Баварии» Майкла Олисе, по-прежнему намерен подписать звезду сборной Франции.

Как сообщает испанский журналист Мигель Серрано, представители «бланкос» хотят вернуться к этому вопросу после завершения ЧМ-2026. Переговоры должны начаться через 2-3 недели.

Руководство «Баварии» обеспокоено активностью «Реала» и хочет как можно скорее договориться с Олисе о новом контракте. Диалог между сторонами может затянуться до конца августа, когда закрывается трансферное окно.

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Майкл Олисе Бавария Реал Мадрид чемпионат Германии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бундеслига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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