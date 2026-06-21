Реал все же попытается купить Олисе после ЧМ-2026. Бавария – против

Мадридский «Реал», несмотря на публичное опровержение планов по приобретению 24-летнего вингера «Баварии» Майкла Олисе, по-прежнему намерен подписать звезду сборной Франции.

Как сообщает испанский журналист Мигель Серрано, представители «бланкос» хотят вернуться к этому вопросу после завершения ЧМ-2026. Переговоры должны начаться через 2-3 недели.

Руководство «Баварии» обеспокоено активностью «Реала» и хочет как можно скорее договориться с Олисе о новом контракте. Диалог между сторонами может затянуться до конца августа, когда закрывается трансферное окно.