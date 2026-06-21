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Испания
21 июня 2026, 15:34 | Обновлено 21 июня 2026, 15:41
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0

В Реале определились с будущим Вальверде

Уругвайский хавбек останется в испанском гранде

21 июня 2026, 15:34 | Обновлено 21 июня 2026, 15:41
311
0
В Реале определились с будущим Вальверде
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде
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«Реал» не планирует прощаться с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский гранд не планирует прощаться с 27-летним футболистом. В следующем сезоне он останется капитаном команды. В то же время Мадрид могут покинуть Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

В прошедшем сезоне на счету Федерико Вальверде 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 9 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо выбрал стартовый состав «Реала».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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