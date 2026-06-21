В Реале определились с будущим Вальверде

«Реал» не планирует прощаться с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский гранд не планирует прощаться с 27-летним футболистом. В следующем сезоне он останется капитаном команды. В то же время Мадрид могут покинуть Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

В прошедшем сезоне на счету Федерико Вальверде 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 9 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо выбрал стартовый состав «Реала».