Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала

Жозе Моуриньо определился со стартовым составом мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, без травм и дисквалификаций стартовый состав испанского гранда будет выглядеть следующим образом: Тибо Куртуа, Марк Кукурелья, Нико Шлоттербек, Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис, Энцо Фернандес, Вальверде, Винисиус, Беллингем, Бернарду Силва, Килиан Мбаппе.

Нико Шлоттербека и Энцо Фернандеса «сливочные» еще не подписали, но их активно сватают в «королевский клуб».

Украинский голкипер Андрей Лунин, таким образом, будет выполнять роль запасного вратаря.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро.