Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Основным голкипером команды будет Тибо Куртуа
Жозе Моуриньо определился со стартовым составом мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, без травм и дисквалификаций стартовый состав испанского гранда будет выглядеть следующим образом: Тибо Куртуа, Марк Кукурелья, Нико Шлоттербек, Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис, Энцо Фернандес, Вальверде, Винисиус, Беллингем, Бернарду Силва, Килиан Мбаппе.
Нико Шлоттербека и Энцо Фернандеса «сливочные» еще не подписали, но их активно сватают в «королевский клуб».
Украинский голкипер Андрей Лунин, таким образом, будет выполнять роль запасного вратаря.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро.
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