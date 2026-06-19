Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Испания
19 июня 2026, 10:52 | Обновлено 19 июня 2026, 11:11
1193
1

Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала

Основным голкипером команды будет Тибо Куртуа

19 июня 2026, 10:52 | Обновлено 19 июня 2026, 11:11
1193
1 Comments
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Жозе Моуриньо определился со стартовым составом мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, без травм и дисквалификаций стартовый состав испанского гранда будет выглядеть следующим образом: Тибо Куртуа, Марк Кукурелья, Нико Шлоттербек, Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис, Энцо Фернандес, Вальверде, Винисиус, Беллингем, Бернарду Силва, Килиан Мбаппе.

Нико Шлоттербека и Энцо Фернандеса «сливочные» еще не подписали, но их активно сватают в «королевский клуб».

Украинский голкипер Андрей Лунин, таким образом, будет выполнять роль запасного вратаря.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро.

По теме:
Моуриньо решил переманить в Реал одного из лучших футболистов Бенфики
Реал готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Реал Мадрид Жозе Моуриньо Андрей Лунин Тибо Куртуа
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Футбол | 19 июня 2026, 08:32 6
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины

Пьерлуиджи прокомментировал эпизод в матче против Алжира

ОФИЦИАЛЬНО. Реал бесплатно подписал футболиста сборной Франции
Футбол | 18 июня 2026, 12:17 2
ОФИЦИАЛЬНО. Реал бесплатно подписал футболиста сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Реал бесплатно подписал футболиста сборной Франции

Мадридский клуб объявил о переходе Ибраимы Конате, который покинул английский «Ливерпуль»

ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27
Футбол | 18.06.2026, 16:47
ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27
Михаил Мудрик отправился в Италию
Футбол | 18.06.2026, 11:22
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
Бразилия - Гаити. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Футбол | 19.06.2026, 10:56
Бразилия - Гаити. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Бразилия - Гаити. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Прямо от Моурінью буде кожному розповідати, який у нього буде стартовий склад на сезон))))
І так прекрасно зрозуміло, що при здоровому Куртуа Лунін буде гріти банку...
Ответить
0
Популярные новости
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
17.06.2026, 10:37 20
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43
Футбол
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
17.06.2026, 17:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем