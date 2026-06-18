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  4. Реал готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро
Испания
18 июня 2026, 20:27 |
3905
0

Реал готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро

Олисе может переехать в Мадрид

18 июня 2026, 20:27 |
3905
0
Реал готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Мадридский «Реал» рассматривает возможность осуществления одного из самых дорогих трансферов в истории футбола.

По информации авторитетного испанского источника Marca, «сливочные» изучают вариант подготовки предложения на сумму более 200 миллионов евро за французского вингера «Баварии» Майкла Олисе.

Французский футболист провел яркий сезон в составе мюнхенского гранда и стал одним из ключевых игроков команды.

В прошлом сезоне француз сыграл 52 матча, в которых забил 22 гола и сделал 31 результативную передачу.

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Майкл Олисе Бавария Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
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