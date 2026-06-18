Реал готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро

Мадридский «Реал» рассматривает возможность осуществления одного из самых дорогих трансферов в истории футбола.

По информации авторитетного испанского источника Marca, «сливочные» изучают вариант подготовки предложения на сумму более 200 миллионов евро за французского вингера «Баварии» Майкла Олисе.

Французский футболист провел яркий сезон в составе мюнхенского гранда и стал одним из ключевых игроков команды.

В прошлом сезоне француз сыграл 52 матча, в которых забил 22 гола и сделал 31 результативную передачу.