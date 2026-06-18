Испания18 июня 2026, 20:27 |
3905
0
Реал готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро
Олисе может переехать в Мадрид
18 июня 2026, 20:27 |
3905
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Мадридский «Реал» рассматривает возможность осуществления одного из самых дорогих трансферов в истории футбола.
По информации авторитетного испанского источника Marca, «сливочные» изучают вариант подготовки предложения на сумму более 200 миллионов евро за французского вингера «Баварии» Майкла Олисе.
Французский футболист провел яркий сезон в составе мюнхенского гранда и стал одним из ключевых игроков команды.
В прошлом сезоне француз сыграл 52 матча, в которых забил 22 гола и сделал 31 результативную передачу.
Читайте также:Реал забирает второго игрока Челси. Сделка уже близко
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июня 2026, 16:52 11
Артем будет болеть за Португалию и Бразилию
Бокс | 18 июня 2026, 08:22 0
Дебют Потери в боксе переносится
Футбол | 18.06.2026, 20:19
Футбол | 18.06.2026, 09:17
Бокс | 18.06.2026, 09:13
Комментарии 0
Популярные новости
17.06.2026, 10:19 1
16.06.2026, 21:51 34
17.06.2026, 01:32
17.06.2026, 09:06
17.06.2026, 13:23 3
Футзал
Футбол
17.06.2026, 07:02 1