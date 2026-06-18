Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал забирает второго игрока Челси. Сделка уже близко
Испания
18 июня 2026, 13:55 | Обновлено 18 июня 2026, 14:17
1706
0

Реал забирает второго игрока Челси. Сделка уже близко

Энцо Фернандес – в приоритете Реала

18 июня 2026, 13:55 | Обновлено 18 июня 2026, 14:17
1706
0
Реал забирает второго игрока Челси. Сделка уже близко
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Энцо Фернандес находится в приоритете для Реала, который хочет усилить центр поля аргентинским игроком.

Сообщается, что сделка уже близка, но мадридцы хотят сперва точно понять, кто покинет их команду. Нико Пас, скорее всего, проведет еще один сезон в Комо, а Дани Себальос покинет Реал.

Сам Фернандес, у которого был конфликт в Челси в конце минувшего сезона, дал согласие на переход в Реал и ждет договоренности между клубами.

Мадридцы после неудачного сезона без трофеев уже подписали Ибраиму Конате, Марка Кукурелью (как раз из Челси) и Бернарду Силву.

По теме:
Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
ПСЖ и Челси нацелились на трансфер одного из лучших голкиперов Европы
Участник Лиги чемпионов попытается подписать Артема Довбика в июле
Реал Мадрид Челси Энцо Фернандес трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудачный дебют на мундиале. Узбекистан уступил Колумбии
Футбол | 18 июня 2026, 07:03 7
Неудачный дебют на мундиале. Узбекистан уступил Колумбии
Неудачный дебют на мундиале. Узбекистан уступил Колумбии

Команда Каннаваро не смогла отобрать очки у фаворита

Михаил Мудрик отправился в Италию
Футбол | 18 июня 2026, 11:22 4
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию

Украинский футболист провел время со своей девушкой

Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Футбол | 17.06.2026, 13:23
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Два украинских клуба узнают соперников в отборе к женской Лиге чемпионов
Футбол | 18.06.2026, 12:37
Два украинских клуба узнают соперников в отборе к женской Лиге чемпионов
Два украинских клуба узнают соперников в отборе к женской Лиге чемпионов
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Бокс | 18.06.2026, 09:13
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
17.06.2026, 07:02 1
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 114
Футбол
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
17.06.2026, 01:32
Бокс
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 30
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем