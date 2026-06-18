Реал забирает второго игрока Челси. Сделка уже близко

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Энцо Фернандес находится в приоритете для Реала, который хочет усилить центр поля аргентинским игроком.

Сообщается, что сделка уже близка, но мадридцы хотят сперва точно понять, кто покинет их команду. Нико Пас, скорее всего, проведет еще один сезон в Комо, а Дани Себальос покинет Реал.

Сам Фернандес, у которого был конфликт в Челси в конце минувшего сезона, дал согласие на переход в Реал и ждет договоренности между клубами.

Мадридцы после неудачного сезона без трофеев уже подписали Ибраиму Конате, Марка Кукурелью (как раз из Челси) и Бернарду Силву.