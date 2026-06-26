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Чемпионат мира
26 июня 2026, 19:33 | Обновлено 26 июня 2026, 19:52
174
6

Лучшие и худшие комментарии читателей Sport.ua во 2 туре ЧМ-2026

Рассказываем, кто из комментаторов набрал больше всего лайков и дизлайков на этой неделе

26 июня 2026, 19:33 | Обновлено 26 июня 2026, 19:52
174
6 Comments
Лучшие и худшие комментарии читателей Sport.ua во 2 туре ЧМ-2026
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Мундиаль-2026 уже скоро перевалит за середину. Первые участники плей-офф и первые неудачники уже известны, а напряжение в комментариях на Sport.ua только растет. Поэтому мы сделали для вас подборку самых резонансных из них под новостями о 2-м туре ЧМ-2026.

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Идут годы, идут десятилетия, а самой горячей темой футбольного мира остается противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси. И ЧМ-2026 только подтверждает этот тезис. На этой неделе больше всего положительных отзывов собрал именно комментарий в поддержку КриРо, а точнее злорадство пользователя с ником Фолклер ДАмбаса.

Португалия – Узбекистан – 5:0. Текстовая трансляция

Вы будете смеяться, но больше всего «минусов» также собрал комментарий в поддержку португальца. После матча против Узбекистана пользователь с ником DaVinchi93 решил подчеркнуть, что предыдущая критика Роналду была неадекватной и поймал волну хейта.

Голевой инстинкт не стареет. Португалия разгромила Узбекистан


Лионелю Месси досталось немного меньше. Это касается как восхищения, так и критики. Причем они нередко шли рядом после матча Аргентины с Австрией.

Его не остановить. Сборная Аргентины с дублем Месси обыграла Австрию



Лео также получил и за нереализованный пенальти в ворота австрийцев. Но и здесь не обошлось без сравнений с вечным соперником.

Аргентина – Австрия – 2:0. Текстовая трансляция матча

Что касается неоднозначного эпизода с участием Месси в первом туре против Алжира, то волна реакций также продолжает накрывать. Из-за слов нашего старого знакомого Пьерлуиджи Коллины о той ситуации один из читателей предложил сразу вручить аргентинцу очередной «Золотой мяч», но читатели его идею почему-то не поддержали.

В ФИФА вынесли вердикт Месси из-за скандала на ЧМ-2026. Заявление Коллины

Чтобы завершить эту подборку на позитиве, представляем вам краткую, но емкую характеристику игры сборной Германии против Кот-д’Ивуара…

Волевая победа в компенсированное время. Германия обыграла Кот-д’Ивуар

… А также серию комплиментов в адрес одной из главных сенсаций этих соревнований – сборной Кабо-Верде.

Гроза авторитетов. Уругвай не смог обыграть Кабо-Верде


P.S. С особым удовольствием читаем ваши конструктивные комментарии и советы по работе нашего сайта и его наполнению. На этот раз отмечаем пользователя с ником Kuzia66, чей комментарий почему-то не понравился другим читателям.

Пишите в комментариях, нравится ли вам эта рубрика и хотели бы ли вы увидеть свой комментарий на главной странице Sport.ua.

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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Комментарии 6
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Легенда)))
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+1
Прикольна рубрика най буде.
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+1
Така рубрика має бути, щоб вболівальники бачили, хто несе конструктив в діалог , а хто негатив і матюки. Всіх дописувачів з ненормативною лексикою видаляти з сайту назавжди. Що стосуються чуток, то бажано, щоб їх було менше, а то пан Олійченко тільки і спеціалізується на них.
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0
Непогано. Якось я прохав про статтю, в якій йшлася б мова про історичну збірну ФК "Металіст" (Харків) з уродженців Києва. Чекаю на цю статтю досі.😏🤨
А культурі мови нам ще вчитися, вчитися та вчитися...
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0
Ну мені не за комент наліпили мінусів, а за статус! Мене, як і Ахмєтова, умствєнно відсталі ненавидять. Хоч я, як і Ахмєтов, стараюсь їх не обіжати 
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0
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