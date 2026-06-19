В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал резонансный момент с участием Лионеля Месси в матче 1-го тура чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Алжира.

Инцидент произошел на 31-й минуте встречи, когда Месси в борьбе наступил на ногу защитнику алжирцев Аиси Манди. Арбитр Шимон Марциняк не показал даже желтой карточки, а VAR не вмешивался, что вызвало споры среди экспертов.

«Согласно рекомендациям ФИФА, этот эпизод не может считаться ни серьёзным нарушением, ни агрессивным действием. Контакт бутсы с ногой соперника не был результатом чрезмерной силы или умышленного движения. Это игровой эпизод, который возник в динамике борьбы и не создавал реальной угрозы сопернику», – пояснил Пьерлуиджи Коллина.