В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Пьерлуиджи прокомментировал эпизод в матче против Алжира
Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал резонансный момент с участием Лионеля Месси в матче 1-го тура чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Алжира.
Инцидент произошел на 31-й минуте встречи, когда Месси в борьбе наступил на ногу защитнику алжирцев Аиси Манди. Арбитр Шимон Марциняк не показал даже желтой карточки, а VAR не вмешивался, что вызвало споры среди экспертов.
«Согласно рекомендациям ФИФА, этот эпизод не может считаться ни серьёзным нарушением, ни агрессивным действием. Контакт бутсы с ногой соперника не был результатом чрезмерной силы или умышленного движения. Это игровой эпизод, который возник в динамике борьбы и не создавал реальной угрозы сопернику», – пояснил Пьерлуиджи Коллина.
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