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  4. В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Чемпионат мира
19 июня 2026, 08:32 |
3423
6

В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины

Пьерлуиджи прокомментировал эпизод в матче против Алжира

19 июня 2026, 08:32 |
3423
6 Comments
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал резонансный момент с участием Лионеля Месси в матче 1-го тура чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Алжира.

Инцидент произошел на 31-й минуте встречи, когда Месси в борьбе наступил на ногу защитнику алжирцев Аиси Манди. Арбитр Шимон Марциняк не показал даже желтой карточки, а VAR не вмешивался, что вызвало споры среди экспертов.

«Согласно рекомендациям ФИФА, этот эпизод не может считаться ни серьёзным нарушением, ни агрессивным действием. Контакт бутсы с ногой соперника не был результатом чрезмерной силы или умышленного движения. Это игровой эпизод, который возник в динамике борьбы и не создавал реальной угрозы сопернику», – пояснил Пьерлуиджи Коллина.

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Дмитрий Олийченко Источник: TVP Sport
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Все що треба знати про корумповане фіфа і їхню іграшку Мессі. 
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Я ж казав, що Мессі може під час гри може підсрачники суддям роздавати, і це буде оцінено, як ігровий епізод
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Мессі ніколи не фолить.
Лисий знає що говорить...
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