В Англии взорвались из-за решения рефери по поводу Лионеля Месси
Онуоха – о матче на ЧМ-2026
Бывший защитник сборной Англии Недум Онуоха высказался по поводу судейства в матче первого тура чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Алжира (3:0).
«Во время трансляции даже не было понятно, что произошло. Мы посмотрели повтор и подумали: «Это выглядит довольно серьёзно». Но комментаторы говорили только о том, как хорошо Месси прессингует.
Мне кажется, этот момент просто проигнорировали. Когда Манди лежал на газоне, было видно, что Месси осознаёт ситуацию, ведь мог нанести серьёзный вред сопернику.
Я понимаю, почему арбитр не заметил это сразу, но после просмотра VAR решение «ничего нет» – ошибочное. На мой взгляд, это тянуло на красную карточку», – заявил Онуоха.
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