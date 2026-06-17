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  4. В Англии взорвались из-за решения рефери по поводу Лионеля Месси
Чемпионат мира
17 июня 2026, 19:38 |
901
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В Англии взорвались из-за решения рефери по поводу Лионеля Месси

Онуоха – о матче на ЧМ-2026

17 июня 2026, 19:38 |
901
0
В Англии взорвались из-за решения рефери по поводу Лионеля Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Бывший защитник сборной Англии Недум Онуоха высказался по поводу судейства в матче первого тура чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Алжира (3:0).

«Во время трансляции даже не было понятно, что произошло. Мы посмотрели повтор и подумали: «Это выглядит довольно серьёзно». Но комментаторы говорили только о том, как хорошо Месси прессингует.

Мне кажется, этот момент просто проигнорировали. Когда Манди лежал на газоне, было видно, что Месси осознаёт ситуацию, ведь мог нанести серьёзный вред сопернику.

Я понимаю, почему арбитр не заметил это сразу, но после просмотра VAR решение «ничего нет» – ошибочное. На мой взгляд, это тянуло на красную карточку», – заявил Онуоха.

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Лионель Месси судейство сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Алжира по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Goal.com
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