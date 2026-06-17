Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОНАЛДО: «Пора признать, что Месси – величайший футболист всех времен»
Чемпионат мира
17 июня 2026, 17:51 |
1039
0

РОНАЛДО: «Пора признать, что Месси – величайший футболист всех времен»

Легендарный бразилец дал оценку лидеру сборной Аргентины

17 июня 2026, 17:51 |
1039
0
РОНАЛДО: «Пора признать, что Месси – величайший футболист всех времен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный бразильский футболист Роналдо Назарио высказался о выступлениях 38-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси на ЧМ-2026.

В среду, 17 июня, сборная Аргентины провела первый матч на мундиале, разгромив Алжир со счетом 3:0. Все три гола забил Месси. Таким образом, аргентинец обогнал Роналдо по количеству голов на ЧМ и повторил абсолютный рекорд Мирослава Клозе, который за свою карьеру забил 16 голов в матчах чемпионата мира.

«Рекорды созданы для того, чтобы их били. Человек, который их бьет, не удивляет ни одного футбольного болельщика в мире. Кроме того, Аргентина – действующий чемпион. Каждый раз, когда Месси выходит на поле, всё вокруг становится историческим и элегантным. Пришло время миру перестать скрывать и принять тот факт, что он – лучший игрок всех времен. В таком возрасте он продолжает выступать и поражать нас, но у кого-то до сих пор остаются какие-то сомнения. Это незабываемая и историческая ночь, которая навсегда войдет в историю», – сказал «Феномено».

Для Месси ЧМ-2026 стал шестым в карьере. В прошлый раз он вместе со сборной Аргентины выиграл турнир.

По теме:
Путь к мечте вопреки ампутации: Дэн Берн готов сыграть за Англию на ЧМ-2026
5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022
ФОТО. Холанд по-королевски оценил хет-трик Месси:«Ты – безумец»
Роналдо Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
Футбол | 16 июня 2026, 21:51 20
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»

Спортивный директор «Шахтера» высказался о Ринате Ахметове

Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Футбол | 16 июня 2026, 20:05 9
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории

Украинский вингер может перебраться из «Жироны» в «Барселону»

ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Футбол | 17.06.2026, 15:23
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Теннис | 16.06.2026, 17:33
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
В ЛНЗ лаконично отреагировали на результаты жеребьевки Лиги конференций
Футбол | 17.06.2026, 15:59
В ЛНЗ лаконично отреагировали на результаты жеребьевки Лиги конференций
В ЛНЗ лаконично отреагировали на результаты жеребьевки Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
17.06.2026, 10:19
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 46
Футбол
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
15.06.2026, 18:32 6
Теннис
Йожеф САБО: «Это главное разочарование украинского футбола»
Йожеф САБО: «Это главное разочарование украинского футбола»
16.06.2026, 11:14 3
Футбол
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
16.06.2026, 09:42 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем