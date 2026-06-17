РОНАЛДО: «Пора признать, что Месси – величайший футболист всех времен»

Легендарный бразильский футболист Роналдо Назарио высказался о выступлениях 38-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси на ЧМ-2026.

В среду, 17 июня, сборная Аргентины провела первый матч на мундиале, разгромив Алжир со счетом 3:0. Все три гола забил Месси. Таким образом, аргентинец обогнал Роналдо по количеству голов на ЧМ и повторил абсолютный рекорд Мирослава Клозе, который за свою карьеру забил 16 голов в матчах чемпионата мира.

«Рекорды созданы для того, чтобы их били. Человек, который их бьет, не удивляет ни одного футбольного болельщика в мире. Кроме того, Аргентина – действующий чемпион. Каждый раз, когда Месси выходит на поле, всё вокруг становится историческим и элегантным. Пришло время миру перестать скрывать и принять тот факт, что он – лучший игрок всех времен. В таком возрасте он продолжает выступать и поражать нас, но у кого-то до сих пор остаются какие-то сомнения. Это незабываемая и историческая ночь, которая навсегда войдет в историю», – сказал «Феномено».

Для Месси ЧМ-2026 стал шестым в карьере. В прошлый раз он вместе со сборной Аргентины выиграл турнир.