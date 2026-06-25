25 июня сборная Южной Кореи встретится с ЮАР в третьем туре группы А на чемпионате мира 2026.

Футбольная дуэль состоится в мексиканском Монтеррее на арене «Estadio BBVA». Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

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Поединок станет историческим для обеих команд, так как ранее они никогда не играли между собой.

Главный тренер сборной ЮАР – опытный бельгиец Хуго Броос, в то время как у руля Южной Кореи работает их легенда Хон Мён Бо.

На счету Южной Кореи победа над Чехией в первом туре (2:1) и поражение от Мексики во втором (0:1).

Ситуация у ЮАР намного хуже: поражение от Мексики (0:2) в матче-открытии ЧМ-2026 и боевая ничья с чехами (1:1).

Обе команды претендуют на плей-офф. Их будущее на турнире будет зависеть не только от них самих, но и от событий в параллельном матче Чехии и Мексики.

ЮАР – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа А (ЧМ-2026)