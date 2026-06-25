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Чемпионат мира
ЮАР
25.06.2026 04:00 - : -
Южная Корея
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Чемпионат мира
25 июня 2026, 00:52 | Обновлено 25 июня 2026, 00:54
29
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ЮАР – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы А ЧМ-2026 25 июня в 04:00

25 июня 2026, 00:52 | Обновлено 25 июня 2026, 00:54
29
0
ЮАР – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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25 июня сборная Южной Кореи встретится с ЮАР в третьем туре группы А на чемпионате мира 2026.

Футбольная дуэль состоится в мексиканском Монтеррее на арене «Estadio BBVA». Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок станет историческим для обеих команд, так как ранее они никогда не играли между собой.

Главный тренер сборной ЮАР – опытный бельгиец Хуго Броос, в то время как у руля Южной Кореи работает их легенда Хон Мён Бо.

На счету Южной Кореи победа над Чехией в первом туре (2:1) и поражение от Мексики во втором (0:1).

Ситуация у ЮАР намного хуже: поражение от Мексики (0:2) в матче-открытии ЧМ-2026 и боевая ничья с чехами (1:1).

Обе команды претендуют на плей-офф. Их будущее на турнире будет зависеть не только от них самих, но и от событий в параллельном матче Чехии и Мексики.

ЮАР – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

ЮАР – Южная Корея
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Трансляция матча В эфире

Группа А (ЧМ-2026)

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Мексика 2 2 0 0 3 - 0 25.06.26 04:00 Чехия - Мексика19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 6
2 Южная Корея 2 1 0 1 2 - 2 25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 3
3 Чехия 2 0 1 1 2 - 3 25.06.26 04:00 Чехия - Мексика18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 1
4 ЮАР 2 0 1 1 1 - 3 25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 1
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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