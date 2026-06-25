ЮАР – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы А ЧМ-2026 25 июня в 04:00
25 июня сборная Южной Кореи встретится с ЮАР в третьем туре группы А на чемпионате мира 2026.
Футбольная дуэль состоится в мексиканском Монтеррее на арене «Estadio BBVA». Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок станет историческим для обеих команд, так как ранее они никогда не играли между собой.
Главный тренер сборной ЮАР – опытный бельгиец Хуго Броос, в то время как у руля Южной Кореи работает их легенда Хон Мён Бо.
На счету Южной Кореи победа над Чехией в первом туре (2:1) и поражение от Мексики во втором (0:1).
Ситуация у ЮАР намного хуже: поражение от Мексики (0:2) в матче-открытии ЧМ-2026 и боевая ничья с чехами (1:1).
Обе команды претендуют на плей-офф. Их будущее на турнире будет зависеть не только от них самих, но и от событий в параллельном матче Чехии и Мексики.
ЮАР – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа А (ЧМ-2026)
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|25.06.26 04:00 Чехия - Мексика19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|6
|2
|Южная Корея
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|3
|3
|Чехия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|25.06.26 04:00 Чехия - Мексика18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|1
|4
|ЮАР
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|1
|
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