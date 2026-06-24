Подпишитесь на новости Sport.ua

24 июня состоится матч сборных Колумбии и ДР Конго в рамках второго тура группы К на чемпионате мира 2026.

Местом проведения поединка станет арена «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика). Старт игры – в 05:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Колумбии – Нестор Лоренсо из Аргентины, в то время как ДР Конго тренирует француз Себастьян Десабр.

Ранее сборные Колумбии и ДР Конго никогда не пересекались на поле.

В первом туре Колумбия переиграла Узбекистан (3:1), а сборная ДР Конго отобрала очки у Португалии (1:1).

На данный момент группу К возглавляет Португалия, которая во втором туре разгромила Узбекистан – 5:0.

Календарь матчей в группе К ЧМ-2026:

17.06. 20:00. Португалия — ДР Конго — 1:1

18.06. 05:00. Узбекистан — Колумбия — 1:3

23.06. 20:00. Португалия — Узбекистан — 5:0

24.06. 05:00. Колумбия — ДР Конго (2-й тур)

28.06. 02:30. Колумбия — Португалия (3-й тур)

28.06. 02:30. ДР Конго — Узбекистан (3-й тур)

Колумбия – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа К (ЧМ-2026)