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Чемпионат мира
Колумбия
24.06.2026 05:00 - : -
ДР Конго
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Чемпионат мира
24 июня 2026, 02:58 | Обновлено 24 июня 2026, 03:00
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Колумбия – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы К ЧМ-2026 24 июня в 02:00

24 июня 2026, 02:58 | Обновлено 24 июня 2026, 03:00
25
0
Колумбия – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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24 июня состоится матч сборных Колумбии и ДР Конго в рамках второго тура группы К на чемпионате мира 2026.

Местом проведения поединка станет арена «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика). Старт игры – в 05:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Колумбии – Нестор Лоренсо из Аргентины, в то время как ДР Конго тренирует француз Себастьян Десабр.

Ранее сборные Колумбии и ДР Конго никогда не пересекались на поле.

В первом туре Колумбия переиграла Узбекистан (3:1), а сборная ДР Конго отобрала очки у Португалии (1:1).

На данный момент группу К возглавляет Португалия, которая во втором туре разгромила Узбекистан – 5:0.

Календарь матчей в группе К ЧМ-2026:

  • 17.06. 20:00. Португалия — ДР Конго — 1:1
  • 18.06. 05:00. Узбекистан — Колумбия — 1:3
  • 23.06. 20:00. Португалия — Узбекистан — 5:0
  • 24.06. 05:00. Колумбия — ДР Конго (2-й тур)
  • 28.06. 02:30. Колумбия — Португалия (3-й тур)
  • 28.06. 02:30. ДР Конго — Узбекистан (3-й тур)

Колумбия – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Колумбия – ДР Конго
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Трансляция матча В эфире

Группа К (ЧМ-2026)

Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Португалия 2 1 1 0 6 - 1 28.06.26 02:30 Колумбия - Португалия23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго 4
2 Колумбия 1 1 0 0 3 - 1 24.06.26 05:00 Колумбия - ДР Конго18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия 3
3 ДР Конго 1 0 1 0 1 - 1 24.06.26 05:00 Колумбия - ДР Конго17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго 1
4 Узбекистан 2 0 0 2 1 - 8 28.06.26 02:30 ДР Конго - Узбекистан23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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