Колумбия – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы К ЧМ-2026 24 июня в 02:00
24 июня состоится матч сборных Колумбии и ДР Конго в рамках второго тура группы К на чемпионате мира 2026.
Местом проведения поединка станет арена «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика). Старт игры – в 05:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер сборной Колумбии – Нестор Лоренсо из Аргентины, в то время как ДР Конго тренирует француз Себастьян Десабр.
Ранее сборные Колумбии и ДР Конго никогда не пересекались на поле.
В первом туре Колумбия переиграла Узбекистан (3:1), а сборная ДР Конго отобрала очки у Португалии (1:1).
На данный момент группу К возглавляет Португалия, которая во втором туре разгромила Узбекистан – 5:0.
Календарь матчей в группе К ЧМ-2026:
- 17.06. 20:00. Португалия — ДР Конго — 1:1
- 18.06. 05:00. Узбекистан — Колумбия — 1:3
- 23.06. 20:00. Португалия — Узбекистан — 5:0
- 24.06. 05:00. Колумбия — ДР Конго (2-й тур)
- 28.06. 02:30. Колумбия — Португалия (3-й тур)
- 28.06. 02:30. ДР Конго — Узбекистан (3-й тур)
Колумбия – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа К (ЧМ-2026)
|Группа K
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|28.06.26 02:30 Колумбия - Португалия23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго
|4
|2
|Колумбия
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|24.06.26 05:00 Колумбия - ДР Конго18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия
|3
|3
|ДР Конго
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|24.06.26 05:00 Колумбия - ДР Конго17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго
|1
|4
|Узбекистан
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|28.06.26 02:30 ДР Конго - Узбекистан23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия
|0
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