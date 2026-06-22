Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 22-28.06
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 22 до 28 июня
W50 Пальма дель Рио (Испания – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Фара Эддар (Алжир) – Полина Исакова (Украина, 9) – 3:6, 3:6
Второй круг
- Маддалена Джордано (Италия, 5) – Полина Исакова (Украина, 9) – 4:6, 4:6
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Полина Исакова (Украина) – ТВА
W50 Гданьск (Польша – грунт), Rokitki Park Open
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА
W35 Периге (Франция – грунт), Engie Open Perigord W35
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Елизавета Котляр (Украина) – ТВА
- ТВА – Антонина Сушкова (Украина) – ТВА
W35 Тарвизио (Италия – грунт), XII Citta di Tarvisio Tennis Cup
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Гайя Маис (Италия, уайлд-кард) – Кристина Возняк (Украина, 12) – 4:2, 6:2
- Сара Трафиканте (Австралия, уайлд-кард) – Мария Дробышева (Украина, 16) – 0:6, 0:6
Второй круг
- Мария Тома (Румыния, 5) – Кристина Возняк (Украина, 12) – 6:2, 7:6 (8:6)
- Аля Сеница (Словения, 8) – Мария Дробышева (Украина, 16) – 6:1, 4:6, 10:8
W15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Арина Якушева (Украина) – Пелин Сарт (Турция. 16) – 22.08
- Марианна Закарлюк (Украина) – Хана Шабанпур (Иран, 13) – w/o
- Сара Барас (Испания) – Серафима Васильева (Украина, 9) – w/o
Второй круг
- Джаннат Чирипал (Индия, 7) – Серафима Васильева (Украина, 9) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- Катерина Лазаренко (Украина, 4) – ТВА
W15 Камен (Германия – грунт), Kamen Open by GFTD United
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Лиана Камиллери (Германия) – Анна Барчак (Украина, 12) – 22.06
- Анастасия Запарынюк (Украина, 6) – Полина Гуменюк (Украина) – 22.06
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Анастасия Фирман (Украина) – ТВА
W15 Клермонт (Калифорния, США – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Юлия Жытельная (Украина, 7) – Мэдисон Роуз (США) – ТВА
- София Палади (Украина) – Эбигейл Бхопал (Канада, 14) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Анита Сагдиева (Украина) – ТВА
W15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Мария Емшанова (Украина) – ТВА
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Мария Ноздрачева (Украина, 2) – Рис Калво (США) – 6:2, 6:1
Третий круг
- Мария Ноздрачева (Украина, 2) – Ливия Келлер (Австрия, 11) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- Елизавета Чайникова (Украина, уайлд-кард) – Мари Вийе (Франция, 2) – ТВА
W15 Галац (Румыния – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дарья Волкова (Украина) – София Барбулеску (Румыния, 10) – 4:6, 2:6
- Соня Керчез (Румыния, уайлд-кард) – Елизавета Труш (Украина, 13) – 3:6, 6:4, 10:5
- Алессия Маринеску (Румыния, 6) – Дарья Волосова (Украина) – 7:5, 7:6 (7:3)
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