Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 22-28.06

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 22 до 28 июня

W50 Пальма дель Рио (Испания – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Фара Эддар (Алжир) – Полина Исакова (Украина, 9) – 3:6, 3:6

Второй круг

Маддалена Джордано (Италия, 5) – Полина Исакова (Украина, 9) – 4:6, 4:6

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Полина Исакова (Украина) – ТВА

W50 Гданьск (Польша – грунт), Rokitki Park Open

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА

W35 Периге (Франция – грунт), Engie Open Perigord W35

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Елизавета Котляр (Украина) – ТВА

– ТВА ТВА – Антонина Сушкова (Украина) – ТВА

W35 Тарвизио (Италия – грунт), XII Citta di Tarvisio Tennis Cup

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Гайя Маис (Италия, уайлд-кард) – Кристина Возняк (Украина, 12) – 4:2, 6:2

Сара Трафиканте (Австралия, уайлд-кард) – Мария Дробышева (Украина, 16) – 0:6, 0:6

Второй круг

Мария Тома (Румыния, 5) – Кристина Возняк (Украина, 12) – 6:2, 7:6 (8:6)

Аля Сеница (Словения, 8) – Мария Дробышева (Украина, 16) – 6:1, 4:6, 10:8

W15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Арина Якушева (Украина) – Пелин Сарт (Турция. 16) – 22.08

Марианна Закарлюк (Украина) – Хана Шабанпур (Иран, 13) – w/o

Сара Барас (Испания) – Серафима Васильева (Украина, 9) – w/o

Второй круг

Джаннат Чирипал (Индия, 7) – Серафима Васильева (Украина, 9) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

Катерина Лазаренко (Украина, 4) – ТВА

W15 Камен (Германия – грунт), Kamen Open by GFTD United

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Лиана Камиллери (Германия) – Анна Барчак (Украина, 12) – 22.06

– 22.06 Анастасия Запарынюк (Украина, 6) – Полина Гуменюк (Украина) – 22.06

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Анастасия Фирман (Украина) – ТВА

W15 Клермонт (Калифорния, США – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Юлия Жытельная (Украина, 7) – Мэдисон Роуз (США) – ТВА

– Мэдисон Роуз (США) – ТВА София Палади (Украина) – Эбигейл Бхопал (Канада, 14) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Мария Емшанова (Украина) – ТВА

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

Мария Ноздрачева (Украина, 2) – Рис Калво (США) – 6:2, 6:1

Третий круг

Мария Ноздрачева (Украина, 2) – Ливия Келлер (Австрия, 11) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

Елизавета Чайникова (Украина, уайлд-кард) – Мари Вийе (Франция, 2) – ТВА

W15 Галац (Румыния – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг