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ITF
22 июня 2026, 16:11 | Обновлено 22 июня 2026, 16:12
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0

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 22-28.06

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

22 июня 2026, 16:11 | Обновлено 22 июня 2026, 16:12
65
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 22-28.06
blacktennismagazine.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 22 до 28 июня

W50 Пальма дель Рио (Испания – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Фара Эддар (Алжир) – Полина Исакова (Украина, 9) – 3:6, 3:6

Второй круг

  • Маддалена Джордано (Италия, 5) – Полина Исакова (Украина, 9) – 4:6, 4:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Полина Исакова (Украина) – ТВА

W50 Гданьск (Польша – грунт), Rokitki Park Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА

W35 Периге (Франция – грунт), Engie Open Perigord W35

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Елизавета Котляр (Украина) – ТВА
  • ТВА – Антонина Сушкова (Украина) – ТВА

W35 Тарвизио (Италия – грунт), XII Citta di Tarvisio Tennis Cup

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Гайя Маис (Италия, уайлд-кард) – Кристина Возняк (Украина, 12) – 4:2, 6:2
  • Сара Трафиканте (Австралия, уайлд-кард) – Мария Дробышева (Украина, 16) – 0:6, 0:6

Второй круг

  • Мария Тома (Румыния, 5) – Кристина Возняк (Украина, 12) – 6:2, 7:6 (8:6)
  • Аля Сеница (Словения, 8) – Мария Дробышева (Украина, 16) – 6:1, 4:6, 10:8

W15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Арина Якушева (Украина) – Пелин Сарт (Турция. 16) – 22.08
  • Марианна Закарлюк (Украина) – Хана Шабанпур (Иран, 13) – w/o
  • Сара Барас (Испания) – Серафима Васильева (Украина, 9) – w/o

Второй круг

  • Джаннат Чирипал (Индия, 7) – Серафима Васильева (Украина, 9) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • Катерина Лазаренко (Украина, 4) – ТВА

W15 Камен (Германия – грунт), Kamen Open by GFTD United

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Лиана Камиллери (Германия) – Анна Барчак (Украина, 12) – 22.06
  • Анастасия Запарынюк (Украина, 6)Полина Гуменюк (Украина) – 22.06

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Анастасия Фирман (Украина) – ТВА

W15 Клермонт (Калифорния, США – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Юлия Жытельная (Украина, 7) – Мэдисон Роуз (США) – ТВА
  • София Палади (Украина) – Эбигейл Бхопал (Канада, 14) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Мария Емшанова (Украина) – ТВА

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Мария Ноздрачева (Украина, 2) – Рис Калво (США) – 6:2, 6:1

Третий круг

  • Мария Ноздрачева (Украина, 2) – Ливия Келлер (Австрия, 11) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • Елизавета Чайникова (Украина, уайлд-кард) – Мари Вийе (Франция, 2) – ТВА

W15 Галац (Румыния – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Дарья Волкова (Украина) – София Барбулеску (Румыния, 10) – 4:6, 2:6
  • Соня Керчез (Румыния, уайлд-кард) – Елизавета Труш (Украина, 13) – 3:6, 6:4, 10:5
  • Алессия Маринеску (Румыния, 6) – Дарья Волосова (Украина) – 7:5, 7:6 (7:3)
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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