ITF22 июня 2026, 16:12 |
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 22–28.06
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
22 июня 2026, 16:12 |
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 22 до 28 июня.
М25 Загреб (Хорватия – грунт), Medo Open
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Вячеслав Белинский (Украина) – ТВА
- ТВА – Никита Маштаков (Украина) – ТВА
- ТВА – Глеб Секачев (Украина) – ТВА
М15 Жешув (Польша – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Семен Агинский (Украина) – Джим Хендрикс (Нидерданды, 11) – 22.06
- Ян Выгона (Польша, 3) – Константин Мантач (Украина) – 22.06
- Матеуш Число (Польша) – Андрей Порицкий (Украина, 12) – 22.06
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА
- ТВА – Александр Брайнин (Украина) – ТВА
М15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Озан Аванолу (Турция) – Андрей Билата (Украина) – 4:6, 6:2, 10:4
- Григорий Картавенко (Украина) – Биртан Дуран (Турция, 10) – 3:6, 3:6
- Илья Игнатов (Узбекистан, 8) – Павел Боднарчук (Украина) – 6:4, 6:2
М15 Камен (Германия – грунт), Kamen Open by GFTD United
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Алексей Крутых (Украина) – ТВА
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