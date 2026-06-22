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ITF
22 июня 2026, 16:12 |
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 22–28.06

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

22 июня 2026, 16:12 |
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 22–28.06
blacktennismagazine.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 22 до 28 июня.

М25 Загреб (Хорватия – грунт), Medo Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Вячеслав Белинский (Украина) – ТВА
  • ТВА – Никита Маштаков (Украина) – ТВА
  • ТВА – Глеб Секачев (Украина) – ТВА

М15 Жешув (Польша – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Семен Агинский (Украина) – Джим Хендрикс (Нидерданды, 11) – 22.06
  • Ян Выгона (Польша, 3) – Константин Мантач (Украина) – 22.06
  • Матеуш Число (Польша) – Андрей Порицкий (Украина, 12) – 22.06

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА
  • ТВА – Александр Брайнин (Украина) – ТВА

М15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Озан Аванолу (Турция) – Андрей Билата (Украина) – 4:6, 6:2, 10:4
  • Григорий Картавенко (Украина) – Биртан Дуран (Турция, 10) – 3:6, 3:6
  • Илья Игнатов (Узбекистан, 8) – Павел Боднарчук (Украина) – 6:4, 6:2

М15 Камен (Германия – грунт), Kamen Open by GFTD United

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Алексей Крутых (Украина) – ТВА
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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