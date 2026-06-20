Стало известно, сколько заработала Свитолина на турнире WTA 500 в Берлине

19 июня украинка Элина Свитолина проиграла Александре Эале в четвертьфинале травяного турнира WTA 500 в Бердине и покинула соревнования.

Свитолина в столице Германии успела выиграть два матча, одолев Анну Калинскую и Еву Лис.

За свои выступления в Берлине Элина получила чек в €29 110, а также 108 очкков.

Помимо Свитолиной, Украину в одиночном разряде Берлина также представила Ангелина Калинина, которая преодолела первый раунд квалификации и проиграла в решающем матче отбора. Ангелина заработала €7 480.

В парном разряде Берлина из украинок сыграла Людмила Киченок. Людмила вместе с Дезире Кравчик добрались до второго круга и получили по €4 850.

Победительница одиночного разряда Берлина заработает €161 310.