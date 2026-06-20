Стало известно, сколько заработала Свитолина на турнире WTA 500 в Берлине
Элина добралась до 1/4 финала пятисотника, где уступила Александре Эале
19 июня украинка Элина Свитолина проиграла Александре Эале в четвертьфинале травяного турнира WTA 500 в Бердине и покинула соревнования.
Свитолина в столице Германии успела выиграть два матча, одолев Анну Калинскую и Еву Лис.
За свои выступления в Берлине Элина получила чек в €29 110, а также 108 очкков.
Помимо Свитолиной, Украину в одиночном разряде Берлина также представила Ангелина Калинина, которая преодолела первый раунд квалификации и проиграла в решающем матче отбора. Ангелина заработала €7 480.
В парном разряде Берлина из украинок сыграла Людмила Киченок. Людмила вместе с Дезире Кравчик добрались до второго круга и получили по €4 850.
Победительница одиночного разряда Берлина заработает €161 310.
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